Боец СВО, проходящий лечение в ХМАО, пришел на выборы президента РФ

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Выборы-2024. Екатеринбург, избирательная кабинка, уик, военнослужащий, избирательный участок, военный, выборы 2024
Мужчина пришел на избирательный участок с племянницей Фото:

Боец СВО Сергей Гордейчук, проходящий в Сургуте лечение после ранения, несмотря на тяжелую травму пришел на выборы президента РФ. Свою историю URA.RU сообщил сам Гордейчук на избирательном участке.

«Я сейчас в отпуске по ранению, по тяжелому сижу. Пришел проголосовать с племянницей. Если мы не будем голосовать, то будет так же, как на Украине. Просто если не голосовать, получится хаос. Просто некоторым почему-то все равно на выборы. Таким людям, видимо, все равно что происходит в стране, они так и будут сидеть на диване и искать повод не пойти», — сообщил боец.

Гордейчук сам из Крыма и застал все события 2014 года. Тогда он и пошел добровольцем с оружием в руках защищать Донбасс. Позже переехал в ХМАО, а сейчас собирается демобилизоваться из-за ранения.

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Боец СВО Сергей Гордейчук, проходящий в Сургуте лечение после ранения, несмотря на тяжелую травму пришел на выборы президента РФ. Свою историю URA.RU сообщил сам Гордейчук на избирательном участке. «Я сейчас в отпуске по ранению, по тяжелому сижу. Пришел проголосовать с племянницей. Если мы не будем голосовать, то будет так же, как на Украине. Просто если не голосовать, получится хаос. Просто некоторым почему-то все равно на выборы. Таким людям, видимо, все равно что происходит в стране, они так и будут сидеть на диване и искать повод не пойти», — сообщил боец. Гордейчук сам из Крыма и застал все события 2014 года. Тогда он и пошел добровольцем с оружием в руках защищать Донбасс. Позже переехал в ХМАО, а сейчас собирается демобилизоваться из-за ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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