Боец СВО, проходящий лечение в ХМАО, пришел на выборы президента РФ

15 марта 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Мужчина пришел на избирательный участок с племянницей Фото: Илья Московец © URA.RU Боец СВО Сергей Гордейчук, проходящий в Сургуте лечение после ранения, несмотря на тяжелую травму пришел на выборы президента РФ. Свою историю URA.RU сообщил сам Гордейчук на избирательном участке. «Я сейчас в отпуске по ранению, по тяжелому сижу. Пришел проголосовать с племянницей. Если мы не будем голосовать, то будет так же, как на Украине. Просто если не голосовать, получится хаос. Просто некоторым почему-то все равно на выборы. Таким людям, видимо, все равно что происходит в стране, они так и будут сидеть на диване и искать повод не пойти», — сообщил боец. Гордейчук сам из Крыма и застал все события 2014 года. Тогда он и пошел добровольцем с оружием в руках защищать Донбасс. Позже переехал в ХМАО, а сейчас собирается демобилизоваться из-за ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец СВО Сергей Гордейчук, проходящий в Сургуте лечение после ранения, несмотря на тяжелую травму пришел на выборы президента РФ. Свою историю URA.RU сообщил сам Гордейчук на избирательном участке. «Я сейчас в отпуске по ранению, по тяжелому сижу. Пришел проголосовать с племянницей. Если мы не будем голосовать, то будет так же, как на Украине. Просто если не голосовать, получится хаос. Просто некоторым почему-то все равно на выборы. Таким людям, видимо, все равно что происходит в стране, они так и будут сидеть на диване и искать повод не пойти», — сообщил боец. Гордейчук сам из Крыма и застал все события 2014 года. Тогда он и пошел добровольцем с оружием в руках защищать Донбасс. Позже переехал в ХМАО, а сейчас собирается демобилизоваться из-за ранения.