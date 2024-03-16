За два дня на выборах президента проголосовали 56,12% свердловчан. Инфографика

16 марта 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Впереди — финальный день голосования Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Явка на выборах президента в Свердловской области на 20:00 часов местного времени 16 марта составила 56,12%. Об этом сообщает свердловский избирком в telegram-канале. «Общая явка с учетом ДЭГ 56,12% (от числа избирателей в регионе). Явка по ДЭГ 88,63%», — рассказали в избиркоме. Явка по Екатеринбургу составила 48,68%. Выборы президента стартовали утром 15 марта. По итогам первого дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 33,7%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Явка на выборах президента в Свердловской области на 20:00 часов местного времени 16 марта составила 56,12%. Об этом сообщает свердловский избирком в telegram-канале. «Общая явка с учетом ДЭГ 56,12% (от числа избирателей в регионе). Явка по ДЭГ 88,63%», — рассказали в избиркоме. Явка по Екатеринбургу составила 48,68%. Выборы президента стартовали утром 15 марта. По итогам первого дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 33,7%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.