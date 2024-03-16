Явка на выборах президента в Свердловской области на 20:00 часов местного времени 16 марта составила 56,12%. Об этом сообщает свердловский избирком в telegram-канале.
«Общая явка с учетом ДЭГ 56,12% (от числа избирателей в регионе). Явка по ДЭГ 88,63%», — рассказали в избиркоме. Явка по Екатеринбургу составила 48,68%.
Выборы президента стартовали утром 15 марта. По итогам первого дня явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 33,7%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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