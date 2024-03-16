В Перми назвали самый аполитичный район города

Мотовилихинский района Перми к концу второго дня голосования показал самую низкую явку избирателей на президентских выборах-2024. Об этом свидетельствуют данные краевой избирательной комиссии.
«По данным на 20:00 16 марта, самая низкая активность избирателей фиксируется в Мотовилихинском районе города Перми (48,07%)», — указано на сайте избиркома. В остальных районах показатели чуть выше.
В лидерах — Орджоникидзевский (51%) и Ленинский (51,67%). В самом населенном Свердловском районе города две территориальные избирательные комиссии. ТИК №1 отчиталась о 39,89% проголосовавших, ТИК №2 — о 45,28%. Всего в Перми функционирует 407 участковых избирательных комиссий.
В Прикамье в число лидеров по явке к концу второго дня голосования вышли Губахинский, Юсьвинский, Березовский, Кишертский и Бардымский округа. По сведениям крайизбиркома, всего на территории проголосовали 1 067 337 человек. Явка превысила 54%.
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