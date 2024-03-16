Екатеринбурженка вместе с детьми попала в смертельную аварию в Башкирии. Фото

17 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Грудничок и его 27-летняя мать попали в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Караидельском районе Башкирии 17 марта произошло смертельное ДТП. Екатеринбурженка на Lada Granta врезалась в Nissan Tiida. В результате погибли трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. «Екатеринбурженка на Lada Granta попала в смертельную аварию на трассе в Башкирии. В машине с ней ехали трое детей… Младший родился лишь в начале марта. Старшие дети — шестилетний мальчик и трехлетняя девочка — ехали сзади, они погибли на месте. Грудничок и 27-летняя мать попали в больницу», — передает E1.RU. Отмечается, что грудной ребенок травм не получил. По предварительной информации, автомобиль Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Tiida. Столкновение было настолько сильным, что заднюю часть отечественного автомобиля просто оторвало. ? Фото: МЧС Башкортостана? Фото: МЧС Башкортостана Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Караидельском районе Башкирии 17 марта произошло смертельное ДТП. Екатеринбурженка на Lada Granta врезалась в Nissan Tiida. В результате погибли трехлетняя девочка и шестилетний мальчик. «Екатеринбурженка на Lada Granta попала в смертельную аварию на трассе в Башкирии. В машине с ней ехали трое детей… Младший родился лишь в начале марта. Старшие дети — шестилетний мальчик и трехлетняя девочка — ехали сзади, они погибли на месте. Грудничок и 27-летняя мать попали в больницу», — передает E1.RU. Отмечается, что грудной ребенок травм не получил. По предварительной информации, автомобиль Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Tiida. Столкновение было настолько сильным, что заднюю часть отечественного автомобиля просто оторвало.