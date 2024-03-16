16 марта 2024

Вице-спикер Тюменской облдумы проголосовала на выборах президента РФ в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по строительству тюменской областной думы. Тюмень, резяпова галина
Глина Резяпова получила за участие в викторине сертификат в спортзал Фото:

Вице-спикер Тюменской областной Думы Галина Резяпова приняла участие в выборах президента РФ. Проголосовала она на избирательном участке в гимназии имени Салманова в Сургуте, передает корреспондент URA.RU.

«Могу сказать, что организация выборов в Сургуте очень качественная. Организовано все предельно хорошо, ровно, спокойно. Без напряжений и каких-нибудь нервных ситуаций. Успела поговорить с председателем избирательной комиссии и волонтерами. Все довольны тем, как идет процесс», — рассказала Резяпова.

Вице-спикер Тюменской областной думы затем еще и приняла участие в викторине «Достижения Югры», где в качестве подарка получила сертификат в спортивный центр. «Неожиданно, но тоже приятно. Мечтала о значке на память», — поделилась эмоциями Резяпова.

Ранее URA.RU сообщало, что первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов пришел на выборы президента РФ с семьей. Он пришел на избирательный участок с тремя детьми 17 марта и уточнил, что в их семье традиционно ходят на избирательный участок именно в этот день.

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Вице-спикер Тюменской областной Думы Галина Резяпова приняла участие в выборах президента РФ. Проголосовала она на избирательном участке в гимназии имени Салманова в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Могу сказать, что организация выборов в Сургуте очень качественная. Организовано все предельно хорошо, ровно, спокойно. Без напряжений и каких-нибудь нервных ситуаций. Успела поговорить с председателем избирательной комиссии и волонтерами. Все довольны тем, как идет процесс», — рассказала Резяпова. Вице-спикер Тюменской областной думы затем еще и приняла участие в викторине «Достижения Югры», где в качестве подарка получила сертификат в спортивный центр. «Неожиданно, но тоже приятно. Мечтала о значке на память», — поделилась эмоциями Резяпова. Ранее URA.RU сообщало, что первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов пришел на выборы президента РФ с семьей. Он пришел на избирательный участок с тремя детьми 17 марта и уточнил, что в их семье традиционно ходят на избирательный участок именно в этот день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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