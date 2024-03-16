Вице-спикер Тюменской облдумы проголосовала на выборах президента РФ в ХМАО

17 марта 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Глина Резяпова получила за участие в викторине сертификат в спортзал Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Вице-спикер Тюменской областной Думы Галина Резяпова приняла участие в выборах президента РФ. Проголосовала она на избирательном участке в гимназии имени Салманова в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Могу сказать, что организация выборов в Сургуте очень качественная. Организовано все предельно хорошо, ровно, спокойно. Без напряжений и каких-нибудь нервных ситуаций. Успела поговорить с председателем избирательной комиссии и волонтерами. Все довольны тем, как идет процесс», — рассказала Резяпова. Вице-спикер Тюменской областной думы затем еще и приняла участие в викторине «Достижения Югры», где в качестве подарка получила сертификат в спортивный центр. «Неожиданно, но тоже приятно. Мечтала о значке на память», — поделилась эмоциями Резяпова. Ранее URA.RU сообщало, что первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов пришел на выборы президента РФ с семьей. Он пришел на избирательный участок с тремя детьми 17 марта и уточнил, что в их семье традиционно ходят на избирательный участок именно в этот день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-спикер Тюменской областной Думы Галина Резяпова приняла участие в выборах президента РФ. Проголосовала она на избирательном участке в гимназии имени Салманова в Сургуте, передает корреспондент URA.RU. «Могу сказать, что организация выборов в Сургуте очень качественная. Организовано все предельно хорошо, ровно, спокойно. Без напряжений и каких-нибудь нервных ситуаций. Успела поговорить с председателем избирательной комиссии и волонтерами. Все довольны тем, как идет процесс», — рассказала Резяпова. Вице-спикер Тюменской областной думы затем еще и приняла участие в викторине «Достижения Югры», где в качестве подарка получила сертификат в спортивный центр. «Неожиданно, но тоже приятно. Мечтала о значке на память», — поделилась эмоциями Резяпова. Ранее URA.RU сообщало, что первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов пришел на выборы президента РФ с семьей. Он пришел на избирательный участок с тремя детьми 17 марта и уточнил, что в их семье традиционно ходят на избирательный участок именно в этот день.