Общество Здоровье Депздрав ХМАО раскрыл количество больных туберкулезом в регионе Депздрав ХМАО: в 2023 году туберкулезом заболели 506 югорчан 18 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 + За 2023 год в Югре выявлено 506 больных туберкулезом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За 2023 год в Югре выявлено 506 больных туберкулезом. Всего на учете у профильных врачей состоит около тысячи югорчан. Такие данные на своем сайте опубликовал департамент здравоохранения ХМАО. «В регионе на учете у фтизиатров состоит 946 человек больных туберкулезом, за 2023 год выявлено 506 человек. Как отмечает главный фтизиатр Югры Евгений Ревякин, несмотря на снижение количества заболевших лиц, наблюдается тенденция позднего обращения пациентов за медицинской помощью. <…> Типичные симптомы туберкулеза: постепенно нарастающая слабость, утомляемость, потеря веса, повышение температуры тела (чаще малозаметное — примерно до 37 °С), кашель, боль в грудной клетке», — сообщили в материале депздрава. По словам медиков, туберкулез — излечимая болезнь. Как правило, пациенты проходят курс лечения, состоящий из 4-6 противотуберкулезных препаратов. Всего профилактические осмотры на предмет заболевания в 2023 году прошли 92% югорчан, проходившие обследования организма. Для того, чтобы исключить туберкулез, необходимо периодически проходить диагностику инфицирования — флюорографию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За 2023 год в Югре выявлено 506 больных туберкулезом. Всего на учете у профильных врачей состоит около тысячи югорчан. Такие данные на своем сайте опубликовал департамент здравоохранения ХМАО. «В регионе на учете у фтизиатров состоит 946 человек больных туберкулезом, за 2023 год выявлено 506 человек. Как отмечает главный фтизиатр Югры Евгений Ревякин, несмотря на снижение количества заболевших лиц, наблюдается тенденция позднего обращения пациентов за медицинской помощью. <…> Типичные симптомы туберкулеза: постепенно нарастающая слабость, утомляемость, потеря веса, повышение температуры тела (чаще малозаметное — примерно до 37 °С), кашель, боль в грудной клетке», — сообщили в материале депздрава. По словам медиков, туберкулез — излечимая болезнь. Как правило, пациенты проходят курс лечения, состоящий из 4-6 противотуберкулезных препаратов. Всего профилактические осмотры на предмет заболевания в 2023 году прошли 92% югорчан, проходившие обследования организма. Для того, чтобы исключить туберкулез, необходимо периодически проходить диагностику инфицирования — флюорографию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям