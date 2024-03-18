Челябинца задержали по подозрению в сексе с шестиклассницей

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Мужчину подозревают в интимной связи со школьницей Фото:

В Октябрьском районе Челябинской области 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в сексе с шестиклассницей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Молодой человек был задержан. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Предварительно, соитие произошло вечером 17 марта. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“). После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения», — рассказал источник.

По данным URA.RU, задержанный ранее имел проблемы с законом. Его судили за кражу и мошенничество. По новым обвинениям ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Октябрьском районе Челябинской области 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в сексе с шестиклассницей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Молодой человек был задержан. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Предварительно, соитие произошло вечером 17 марта. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“). После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанный ранее имел проблемы с законом. Его судили за кражу и мошенничество. По новым обвинениям ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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