Челябинца задержали по подозрению в сексе с шестиклассницей

18 марта 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Мужчину подозревают в интимной связи со школьницей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Октябрьском районе Челябинской области 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в сексе с шестиклассницей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Молодой человек был задержан. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Предварительно, соитие произошло вечером 17 марта. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“). После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанный ранее имел проблемы с законом. Его судили за кражу и мошенничество. По новым обвинениям ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Октябрьском районе Челябинской области 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в сексе с шестиклассницей. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Молодой человек был задержан. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Предварительно, соитие произошло вечером 17 марта. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“). После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения», — рассказал источник. По данным URA.RU, задержанный ранее имел проблемы с законом. Его судили за кражу и мошенничество. По новым обвинениям ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.