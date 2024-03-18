Пермские вузы начали приемную кампанию

Вузы Перми начали привлекать абитуриентов. Пермский Политех (ПНИПУ) и классический университет (ПГНИУ) объявили о проведении Дней открытых дверей для желающих познакомиться с образовательными программами.
«Будущие студенты смогут лично пообщаться с деканами факультетов, узнать о преимуществах обучения на том или ином факультете и получить ответы на вопросы по условиям поступления, дополнительным баллам и иным преимуществам. Абитуриентам и родителям будут представлены новые образовательные программы — в том числе, программы сетевого формата, созданные совместно с ведущими российскими университетами», — говорится на сайте ПГНИУ. Политех, кроме консультаций и презентаций, предлагает посетить геологический музей вуза.
День открытых дверей в ПГНИУ пройдет 6 апреля. Политех приглашает абитуриентов на следующий день — 7 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.