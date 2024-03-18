Пермские вузы начали приемную кампанию

В Пермском университете и Политехе пройдут Дни открытых дверей
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Интервью с Русланом Долженко. Екатеринбург, ранхигс, занятие, вуз, римская аудитория, высшее образование, студенты, госакадемия, лекция, лекционная аудитория
Пермские вузы открывают двери для абитуриентов (архивное фото) Фото:

Вузы Перми начали привлекать абитуриентов. Пермский Политех (ПНИПУ) и классический университет (ПГНИУ) объявили о проведении Дней открытых дверей для желающих познакомиться с образовательными программами.

«Будущие студенты смогут лично пообщаться с деканами факультетов, узнать о преимуществах обучения на том или ином факультете и получить ответы на вопросы по условиям поступления, дополнительным баллам и иным преимуществам. Абитуриентам и родителям будут представлены новые образовательные программы — в том числе, программы сетевого формата, созданные совместно с ведущими российскими университетами», — говорится на сайте ПГНИУ. Политех, кроме консультаций и презентаций, предлагает посетить геологический музей вуза.

День открытых дверей в ПГНИУ пройдет 6 апреля. Политех приглашает абитуриентов на следующий день — 7 апреля.

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Вузы Перми начали привлекать абитуриентов. Пермский Политех (ПНИПУ) и классический университет (ПГНИУ) объявили о проведении Дней открытых дверей для желающих познакомиться с образовательными программами. «Будущие студенты смогут лично пообщаться с деканами факультетов, узнать о преимуществах обучения на том или ином факультете и получить ответы на вопросы по условиям поступления, дополнительным баллам и иным преимуществам. Абитуриентам и родителям будут представлены новые образовательные программы — в том числе, программы сетевого формата, созданные совместно с ведущими российскими университетами», — говорится на сайте ПГНИУ. Политех, кроме консультаций и презентаций, предлагает посетить геологический музей вуза. День открытых дверей в ПГНИУ пройдет 6 апреля. Политех приглашает абитуриентов на следующий день — 7 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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