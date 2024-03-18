Пермские вузы начали приемную кампанию

В Пермском университете и Политехе пройдут Дни открытых дверей

18 марта 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Пермские вузы открывают двери для абитуриентов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вузы Перми начали привлекать абитуриентов. Пермский Политех (ПНИПУ) и классический университет (ПГНИУ) объявили о проведении Дней открытых дверей для желающих познакомиться с образовательными программами. «Будущие студенты смогут лично пообщаться с деканами факультетов, узнать о преимуществах обучения на том или ином факультете и получить ответы на вопросы по условиям поступления, дополнительным баллам и иным преимуществам. Абитуриентам и родителям будут представлены новые образовательные программы — в том числе, программы сетевого формата, созданные совместно с ведущими российскими университетами», — говорится на сайте ПГНИУ. Политех, кроме консультаций и презентаций, предлагает посетить геологический музей вуза. День открытых дверей в ПГНИУ пройдет 6 апреля. Политех приглашает абитуриентов на следующий день — 7 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вузы Перми начали привлекать абитуриентов. Пермский Политех (ПНИПУ) и классический университет (ПГНИУ) объявили о проведении Дней открытых дверей для желающих познакомиться с образовательными программами. «Будущие студенты смогут лично пообщаться с деканами факультетов, узнать о преимуществах обучения на том или ином факультете и получить ответы на вопросы по условиям поступления, дополнительным баллам и иным преимуществам. Абитуриентам и родителям будут представлены новые образовательные программы — в том числе, программы сетевого формата, созданные совместно с ведущими российскими университетами», — говорится на сайте ПГНИУ. Политех, кроме консультаций и презентаций, предлагает посетить геологический музей вуза. День открытых дверей в ПГНИУ пройдет 6 апреля. Политех приглашает абитуриентов на следующий день — 7 апреля.