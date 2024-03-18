Пермский производитель водки резко снизил прибыль

АО «Амбер Пермалко» в 2023 году получило 80 млн рублей прибыли

18 марта 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Прибыль компании в 2023 году снизилась на 20 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Акционерное общество «Амбер Пермалко» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Согласно документу на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, годовая прибыль предприятия составила чуть более 80 млн рублей. По сравнению с 2022 годом она снизилась на 20 млн рублей. «Акционерное общество „Амбер Пермалко“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 80,8 млн рублей», — сообщается в документе. В 2022 году выручка предприятия составляла 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль — около 103 млн рублей. В пояснениях к бухгалтерскому отчету сообщается, что, по данным на конец 2023 года, уставный капитал акционерного общества составляет 82,3 млн рублей. Он разделен на 48,4 тысячи обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость каждой составляет 1700 рублей. Основному управленческому персоналу за год было начислено более 42 млн рублей доходов. Выплаты членам совета директоров предприятия не производились. АО «Амбер Пермалко» является одним из старейших и крупнейших в регионе производителей алкогольных напитков. Входит в состав Amber Beverage Group. Ранее URA.RU рассказывало, что контрольный пакет акций компании может быть продан ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акционерное общество «Амбер Пермалко» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Согласно документу на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, годовая прибыль предприятия составила чуть более 80 млн рублей. По сравнению с 2022 годом она снизилась на 20 млн рублей. «Акционерное общество „Амбер Пермалко“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 80,8 млн рублей», — сообщается в документе. В 2022 году выручка предприятия составляла 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль — около 103 млн рублей. В пояснениях к бухгалтерскому отчету сообщается, что, по данным на конец 2023 года, уставный капитал акционерного общества составляет 82,3 млн рублей. Он разделен на 48,4 тысячи обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость каждой составляет 1700 рублей. Основному управленческому персоналу за год было начислено более 42 млн рублей доходов. Выплаты членам совета директоров предприятия не производились. АО «Амбер Пермалко» является одним из старейших и крупнейших в регионе производителей алкогольных напитков. Входит в состав Amber Beverage Group. Ранее URA.RU рассказывало, что контрольный пакет акций компании может быть продан ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска.