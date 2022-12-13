Производитель водки в Перми выплатит рекордно низкие дивиденды

В «Амбер Пермалко» определилось с выплатами дивидендов акционерам компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Акционерное общество «Амбер Пермалко» (ранее — АО «Пермалко») выплатит рекордно низкие за последние четыре года дивиденды. По итогам девяти месяцев 2022 года общество выплатит чуть более 30 млн рублей. Решение принято на внеочередном общем собрании АО, состоявшемся на прошлой неделе. Информация содержится в отчете, опубликованном на сайте предприятия.

«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО „Амбер Пермалко“ по итогам девяти месяцев 2022 года в размере 30 014 200 за счет чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2022 года. Определить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию в размере 620 рублей», — говорится в отчете. По итогам девяти месяцев прошлого года предприятие выплатило дивиденды в сумме 42,5 млн рублей, а за аналогичный период 2020 и 2019 года размер выплат составил 51,7 и 72,5 млн рублей.

АО «Амбер Пермалко» является одним из старейших предприятий в Пермском крае. Его история начинается с 1895 года. Сейчас компания входит в ТОП-20 производителей водки и ликеро-водочных изделий в России. В 2020 году «Амбер Пермалко» вошло в список системообразующих предприятий региона.

В 2022 году рекордные дивиденды выплатили Пермский завод силикатных панелей и предприятие «Морион», руководителями которых являются депутаты краевого законодательного собрания Евгений Демкин и Георгий Ткаченко. В то же время от выплат акционерам отказались Соликамский магниевый завод, перешедший под контроль государства и Александровский машзавод, испытывающий финансовые трудности.