В Челябинске закрывают каток в парке Терешковой

19 марта 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Каток в парке Терешковой прекратит работу 24 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В парке имени Валентины Терешковой Челябинска объявили последний день работы открытого катка. Каток закроется 24 марта, сообщили в управлении культуры Челябинска. «В воскресенье, 24 марта, каток в парке им. Терешковой работает заключительный день в этом сезоне. Успевайте насладиться отдыхом на катке до следующего сезона!» — сообщается в официальном объявлении. Каток на «Лыжной базе» закрыли 18 марта. О закрытии площадки в парке Пушкина объявили 5 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В парке имени Валентины Терешковой Челябинска объявили последний день работы открытого катка. Каток закроется 24 марта, сообщили в управлении культуры Челябинска. «В воскресенье, 24 марта, каток в парке им. Терешковой работает заключительный день в этом сезоне. Успевайте насладиться отдыхом на катке до следующего сезона!» — сообщается в официальном объявлении. Каток на «Лыжной базе» закрыли 18 марта. О закрытии площадки в парке Пушкина объявили 5 марта.