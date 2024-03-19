В Челябинске закрывают каток в парке Терешковой

Каток в парке Терешковой прекратит работу 24 марта
В парке имени Валентины Терешковой Челябинска объявили последний день работы открытого катка. Каток закроется 24 марта, сообщили в управлении культуры Челябинска.
«В воскресенье, 24 марта, каток в парке им. Терешковой работает заключительный день в этом сезоне. Успевайте насладиться отдыхом на катке до следующего сезона!» — сообщается в официальном объявлении.
Каток на «Лыжной базе» закрыли 18 марта. О закрытии площадки в парке Пушкина объявили 5 марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.