В Челябинске закрывают каток в парке Терешковой

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Новый каток в парке Терешковой. Челябинск, каток, парк терешковой, заливка льда
Каток в парке Терешковой прекратит работу 24 марта Фото:

В парке имени Валентины Терешковой Челябинска объявили последний день работы открытого катка. Каток закроется 24 марта, сообщили в управлении культуры Челябинска.

«В воскресенье, 24 марта, каток в парке им. Терешковой работает заключительный день в этом сезоне. Успевайте насладиться отдыхом на катке до следующего сезона!» — сообщается в официальном объявлении.

Каток на «Лыжной базе» закрыли 18 марта. О закрытии площадки в парке Пушкина объявили 5 марта.

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В парке имени Валентины Терешковой Челябинска объявили последний день работы открытого катка. Каток закроется 24 марта, сообщили в управлении культуры Челябинска. «В воскресенье, 24 марта, каток в парке им. Терешковой работает заключительный день в этом сезоне. Успевайте насладиться отдыхом на катке до следующего сезона!» — сообщается в официальном объявлении. Каток на «Лыжной базе» закрыли 18 марта. О закрытии площадки в парке Пушкина объявили 5 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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