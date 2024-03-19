МОК раскрыл, сколько россиян смогут принять участие в Олимпиаде в Париже

МОК: на Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 россиян

19 марта 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

На данный момент квалифицировались 12 спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Принять участие в Олимпиаде в Париже смогут только 55 россиян. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете. «На Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 россиян. На данный момент квалифицировались 12», — говорится в сообщении. Эксперты МОК предполагают, что на Олимпиаду в Париже смогут квалифицироваться еще 36 россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Принять участие в Олимпиаде в Париже смогут только 55 россиян. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете. «На Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 россиян. На данный момент квалифицировались 12», — говорится в сообщении. Эксперты МОК предполагают, что на Олимпиаду в Париже смогут квалифицироваться еще 36 россиян.