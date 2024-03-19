МОК раскрыл, сколько россиян смогут принять участие в Олимпиаде в Париже

МОК: на Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Серебряный призёр Игр в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио Ксения Перова. Екатеринбург , олимпийская медаль, серебряная медаль, медаль олимпиады, награда олимпиады, олимпиада токио2020, tokyo2020, токио2020
На данный момент квалифицировались 12 спортсменов Фото:

Принять участие в Олимпиаде в Париже смогут только 55 россиян. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете.

«На Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 россиян. На данный момент квалифицировались 12», — говорится в сообщении. Эксперты МОК предполагают, что на Олимпиаду в Париже смогут квалифицироваться еще 36 россиян.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Принять участие в Олимпиаде в Париже смогут только 55 россиян. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете. «На Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 россиян. На данный момент квалифицировались 12», — говорится в сообщении. Эксперты МОК предполагают, что на Олимпиаду в Париже смогут квалифицироваться еще 36 россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...