МОК раскрыл, сколько россиян смогут принять участие в Олимпиаде в Париже

На данный момент квалифицировались 12 спортсменов
Принять участие в Олимпиаде в Париже смогут только 55 россиян. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете.
«На Олимпиаду в Париже смогут отобраться максимум 55 россиян. На данный момент квалифицировались 12», — говорится в сообщении. Эксперты МОК предполагают, что на Олимпиаду в Париже смогут квалифицироваться еще 36 россиян.
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