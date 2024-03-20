20 марта 2024

Житель ХМАО выстрелил в знакомого из карабина за отказ покинуть квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье
Мужчина во время ссоры выстрелил из карабина в знакомого Фото:

В ХМАО мужчина выстрелил в своего знакомого из охотничьего карабина за отказ покинуть квартиру. За это он получил условный срок, сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда.

[Осужденный] в ходе ссоры с [потерпевшим], затеянной последним, умышленно, используя оружие — мелкокалиберный охотничий карабин ТОЗ-99 […] произвел выстрел в левую ногу [потерпевшему], причинив ему рану», — сообщается в картотеке. Экспертиза определила, что ранение нанесло тяжкий вред здоровью.

Следствие установило, что мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Потерпевший ближе к вечеру уснул, его разбудил подсудимый и попросил покинуть квартиру. Когда тот отказался, между ними возникла ссора, во время которой осужденный выстрелил в ногу своему знакомому. От сильной боли последний потерял сознание.

Суд признал мужчину виновным по статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему назначили три года и шесть месяцев лишения свободы условно.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске обстреляли окна многоэтажки. Предположительно, выстрел был совершен из пневматического оружия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО мужчина выстрелил в своего знакомого из охотничьего карабина за отказ покинуть квартиру. За это он получил условный срок, сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда. [Осужденный] в ходе ссоры с [потерпевшим], затеянной последним, умышленно, используя оружие — мелкокалиберный охотничий карабин ТОЗ-99 […] произвел выстрел в левую ногу [потерпевшему], причинив ему рану», — сообщается в картотеке. Экспертиза определила, что ранение нанесло тяжкий вред здоровью. Следствие установило, что мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Потерпевший ближе к вечеру уснул, его разбудил подсудимый и попросил покинуть квартиру. Когда тот отказался, между ними возникла ссора, во время которой осужденный выстрелил в ногу своему знакомому. От сильной боли последний потерял сознание. Суд признал мужчину виновным по статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему назначили три года и шесть месяцев лишения свободы условно. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске обстреляли окна многоэтажки. Предположительно, выстрел был совершен из пневматического оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...