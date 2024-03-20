Житель ХМАО выстрелил в знакомого из карабина за отказ покинуть квартиру

21 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Мужчина во время ссоры выстрелил из карабина в знакомого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО мужчина выстрелил в своего знакомого из охотничьего карабина за отказ покинуть квартиру. За это он получил условный срок, сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда. [Осужденный] в ходе ссоры с [потерпевшим], затеянной последним, умышленно, используя оружие — мелкокалиберный охотничий карабин ТОЗ-99 […] произвел выстрел в левую ногу [потерпевшему], причинив ему рану», — сообщается в картотеке. Экспертиза определила, что ранение нанесло тяжкий вред здоровью. Следствие установило, что мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Потерпевший ближе к вечеру уснул, его разбудил подсудимый и попросил покинуть квартиру. Когда тот отказался, между ними возникла ссора, во время которой осужденный выстрелил в ногу своему знакомому. От сильной боли последний потерял сознание. Суд признал мужчину виновным по статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему назначили три года и шесть месяцев лишения свободы условно. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске обстреляли окна многоэтажки. Предположительно, выстрел был совершен из пневматического оружия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО мужчина выстрелил в своего знакомого из охотничьего карабина за отказ покинуть квартиру. За это он получил условный срок, сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда. [Осужденный] в ходе ссоры с [потерпевшим], затеянной последним, умышленно, используя оружие — мелкокалиберный охотничий карабин ТОЗ-99 […] произвел выстрел в левую ногу [потерпевшему], причинив ему рану», — сообщается в картотеке. Экспертиза определила, что ранение нанесло тяжкий вред здоровью. Следствие установило, что мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Потерпевший ближе к вечеру уснул, его разбудил подсудимый и попросил покинуть квартиру. Когда тот отказался, между ними возникла ссора, во время которой осужденный выстрелил в ногу своему знакомому. От сильной боли последний потерял сознание. Суд признал мужчину виновным по статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему назначили три года и шесть месяцев лишения свободы условно. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске обстреляли окна многоэтажки. Предположительно, выстрел был совершен из пневматического оружия.