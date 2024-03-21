На нефтяном месторождении в ХМАО вспыхнул пожар в бытовке у вахтовиков

На нефтяном месторождении ХМАО, которое разрабатывает компания «ННК», загорелась бытовка вахтовиков. Источник URA.RU из нефтяной сферы сообщил, что в этот момент на нефтедобывающем объекте работала подрядная организация «Нафта Дриллинг Компани».
«На Северо-Хохряковском месторождении, где в тот момент работала бригада подрядчиков — „Нафта Дриллинг Компани“, загорелся вагончик, где сушилась одежда: сначала из бытовки пошел дым, потом начался пожар. Приехали пожарные и быстро потушили пламя: люди и имущество не пострадали», — сообщил инсайдер URA.RU.
В настоящее время идет расследование происшествия. По предварительным данным, вахтовики нарушили правила хранения одежды и требования к использованию электроприборов. Агентство направило запрос в пожарную службу, которая занималась тушением возгорания, и в компанию «Нафта Дриллинг Компани». На момент публикации новости ответ на запросы не пришел.
Ранее URA.RU писало, что на Приобском месторождении в ХМАО потушили пожар. Пострадавших и повреждений объектов нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.