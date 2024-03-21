На нефтяном месторождении в ХМАО вспыхнул пожар в бытовке у вахтовиков

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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарные
Возгорание на месторождении в ХМАО удалось быстро потушить: люди и имущество не пострадали Фото:

На нефтяном месторождении ХМАО, которое разрабатывает компания «ННК», загорелась бытовка вахтовиков. Источник URA.RU из нефтяной сферы сообщил, что в этот момент на нефтедобывающем объекте работала подрядная организация «Нафта Дриллинг Компани».

«На Северо-Хохряковском месторождении, где в тот момент работала бригада подрядчиков — „Нафта Дриллинг Компани“, загорелся вагончик, где сушилась одежда: сначала из бытовки пошел дым, потом начался пожар. Приехали пожарные и быстро потушили пламя: люди и имущество не пострадали», — сообщил инсайдер URA.RU.

В настоящее время идет расследование происшествия. По предварительным данным, вахтовики нарушили правила хранения одежды и требования к использованию электроприборов. Агентство направило запрос в пожарную службу, которая занималась тушением возгорания, и в компанию «Нафта Дриллинг Компани». На момент публикации новости ответ на запросы не пришел.

Ранее URA.RU писало, что на Приобском месторождении в ХМАО потушили пожар. Пострадавших и повреждений объектов нет.

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На нефтяном месторождении ХМАО, которое разрабатывает компания «ННК», загорелась бытовка вахтовиков. Источник URA.RU из нефтяной сферы сообщил, что в этот момент на нефтедобывающем объекте работала подрядная организация «Нафта Дриллинг Компани». «На Северо-Хохряковском месторождении, где в тот момент работала бригада подрядчиков — „Нафта Дриллинг Компани“, загорелся вагончик, где сушилась одежда: сначала из бытовки пошел дым, потом начался пожар. Приехали пожарные и быстро потушили пламя: люди и имущество не пострадали», — сообщил инсайдер URA.RU. В настоящее время идет расследование происшествия. По предварительным данным, вахтовики нарушили правила хранения одежды и требования к использованию электроприборов. Агентство направило запрос в пожарную службу, которая занималась тушением возгорания, и в компанию «Нафта Дриллинг Компани». На момент публикации новости ответ на запросы не пришел. Ранее URA.RU писало, что на Приобском месторождении в ХМАО потушили пожар. Пострадавших и повреждений объектов нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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