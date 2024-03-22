Карта спецоперации на Украине 22 марта: в России наладили производство бомб ФАБ-3000

Леонков: с помощью ФАБ-3000 Россия сможет штурмовать укрепленные объекты

22 марта 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

ВС РФ смогут проводить штурмы с помощью фугасных авиабомб ФАБ-3000 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия наладила массовое производство фугасной авиабомбы ФАБ-3000. Она может быть использована для штурма таких укрепленных объектов, как «Азовсталь» в Мариуполе. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. ВС РФ будут применят ФАБ-3000 на СВО В России наладили производство фугасной авиабомбы ФАБ-3000, которая сможет стать высокоточным оружием благодаря новым технологиям. Она может применяться для штурма укрепленных объектов. Например, «Азовсталь» в Мариуполе. Донецкое направление За прошедшие сутки ВСУ 39 раз обстреляли территорию ДНР. В результате этого погиб мирный житель. Также было повреждено порядка двух домов, двух автомобилей и одного объекта инфраструктуры. Всего украинская армия выпустила 120 единиц снарядов. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск овладели железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР и заняли более выгодные рубежи, передают в Минобороны России. Артемовское и авдеевское направление Танковые экипажи Т-90М «Прорыв» ликвидировали опорный пункт управления беспилотников ВСУ к западу от Артемовска. Атака была совершена из 125-мм пушки, с закрытой огневой позиции, заявили в ведомстве. Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» смогли освободить населенный пункт Тоненькое в ДНР на авдеевском направлении. Северодонецкое направление Штурмовики Су-25 ВКС России ударили по опорному пункту и подразделениям украинской армии. После проведения операции экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки. Все указанные цели были поражены, передает «Пятый канал». Другие направления Штурмовики ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ. Российские солдаты ликвидировали свыше десяти военных противника. В Минобороны заявили, что также пресечены попытки украинской армии совершить атаки по объектам России. Их хотели осуществить с помощью РСЗО RM-70 «Вампир» и беспилотников самолетного типа. Фото: Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия наладила массовое производство фугасной авиабомбы ФАБ-3000. Она может быть использована для штурма таких укрепленных объектов, как «Азовсталь» в Мариуполе. Карта спецоперации и ход боевых действий на Украине — в материале URA.RU. В России наладили производство фугасной авиабомбы ФАБ-3000, которая сможет стать высокоточным оружием благодаря новым технологиям. Она может применяться для штурма укрепленных объектов. Например, «Азовсталь» в Мариуполе. За прошедшие сутки ВСУ 39 раз обстреляли территорию ДНР. В результате этого погиб мирный житель. Также было повреждено порядка двух домов, двух автомобилей и одного объекта инфраструктуры. Всего украинская армия выпустила 120 единиц снарядов. Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск овладели железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР и заняли более выгодные рубежи, передают в Минобороны России. Танковые экипажи Т-90М «Прорыв» ликвидировали опорный пункт управления беспилотников ВСУ к западу от Артемовска. Атака была совершена из 125-мм пушки, с закрытой огневой позиции, заявили в ведомстве. Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» смогли освободить населенный пункт Тоненькое в ДНР на авдеевском направлении. Штурмовики Су-25 ВКС России ударили по опорному пункту и подразделениям украинской армии. После проведения операции экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки. Все указанные цели были поражены, передает «Пятый канал». Штурмовики ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ. Российские солдаты ликвидировали свыше десяти военных противника. В Минобороны заявили, что также пресечены попытки украинской армии совершить атаки по объектам России. Их хотели осуществить с помощью РСЗО RM-70 «Вампир» и беспилотников самолетного типа.