21 марта 2024

В Нижнем Тагиле 17-летний подросток расстрелял и обокрал человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток совершил восемь выстрелов из пневматики, два из которых пришлись в голову пострадавшего Фото:

В Нижнем Тагиле 17-летний подросток расстрелял из пневматического оружия обидчика своего друга, а после обокрал его. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Подростку доложили, что его друга оскорбил некий Саша (имя изменено), и тот пошел разбираться. Взял оружие, раздобыл машину и нашел обидчика. Когда не удалось усадить парня в тачку, начал палить — два выстрела из восьми попали в голову и ногу. После отжал телефон, сказал, что вернет его взамен на деньги, и уехал», — пишет telegram-канал Ural Mash.

По информации издания, ранее подросток успел заработать два уголовных дела за причинение вреда здоровью и вымогательство. Также парня перевели из школы на домашнее обучение.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там сообщили, что выясняют информацию.

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В Нижнем Тагиле 17-летний подросток расстрелял из пневматического оружия обидчика своего друга, а после обокрал его. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Подростку доложили, что его друга оскорбил некий Саша (имя изменено), и тот пошел разбираться. Взял оружие, раздобыл машину и нашел обидчика. Когда не удалось усадить парня в тачку, начал палить — два выстрела из восьми попали в голову и ногу. После отжал телефон, сказал, что вернет его взамен на деньги, и уехал», — пишет telegram-канал Ural Mash. По информации издания, ранее подросток успел заработать два уголовных дела за причинение вреда здоровью и вымогательство. Также парня перевели из школы на домашнее обучение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там сообщили, что выясняют информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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