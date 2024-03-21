В Нижнем Тагиле 17-летний подросток расстрелял и обокрал человека

В Нижнем Тагиле 17-летний подросток расстрелял из пневматического оружия обидчика своего друга, а после обокрал его. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Подростку доложили, что его друга оскорбил некий Саша (имя изменено), и тот пошел разбираться. Взял оружие, раздобыл машину и нашел обидчика. Когда не удалось усадить парня в тачку, начал палить — два выстрела из восьми попали в голову и ногу. После отжал телефон, сказал, что вернет его взамен на деньги, и уехал», — пишет telegram-канал Ural Mash.
По информации издания, ранее подросток успел заработать два уголовных дела за причинение вреда здоровью и вымогательство. Также парня перевели из школы на домашнее обучение.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Нижнего Тагила. Там сообщили, что выясняют информацию.
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