Челябинца осудили за ложное сообщение о минировании ТРК

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Хватков Андрей. Центральный райсуд. Челябинск., уголовный кодекс
Челябинец отделался условным сроком Фото:

Советский райсуд Челябинска осудил местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о минировании ТРК «Кольцо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначили условное наказание.

«Суд признал жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры). Южноуралец приговорен к трем годам лишения свободы условно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Мужчина сообщил о факте минирования торгово-развлекательного комплекса в июне прошлого года. Приехавшие на вызов экстренные службы не нашли предметов, представляющих опасности. Сотрудники ФСБ совместно с полицией провели оперативно-розыскные мероприятия, выявили и задержали злоумышленника.

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Советский райсуд Челябинска осудил местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о минировании ТРК «Кольцо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначили условное наказание. «Суд признал жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры). Южноуралец приговорен к трем годам лишения свободы условно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Мужчина сообщил о факте минирования торгово-развлекательного комплекса в июне прошлого года. Приехавшие на вызов экстренные службы не нашли предметов, представляющих опасности. Сотрудники ФСБ совместно с полицией провели оперативно-розыскные мероприятия, выявили и задержали злоумышленника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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