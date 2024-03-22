Челябинца осудили за ложное сообщение о минировании ТРК

Челябинец отделался условным сроком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советский райсуд Челябинска осудил местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о минировании ТРК «Кольцо». Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, ему назначили условное наказание.

«Суд признал жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры). Южноуралец приговорен к трем годам лишения свободы условно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Мужчина сообщил о факте минирования торгово-развлекательного комплекса в июне прошлого года. Приехавшие на вызов экстренные службы не нашли предметов, представляющих опасности. Сотрудники ФСБ совместно с полицией провели оперативно-розыскные мероприятия, выявили и задержали злоумышленника.