Екатеринбуржцам разрешат высказать мамам все, что они давно хотели. Фото

В Ельцин Центре открылась выставка про мам и дочерей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Я люблю тебя, ничего не бойся" в галерее Ельцин-центра. Екатеринбург
Выставка будет работать до 19 мая Фото:

Екатеринбуржцы смогут высказать все своим мамам прямо на площадке Ельцин Центра. Такой вариант предусмотрен одним из интерактивов новой выставки «Я люблю тебя, ничего не бойся». В основе экспозиции лежат разговоры матерей и дочерей, из которых авторы выделили 13 тем. Вокруг них были подобраны цитаты, работы художников и фотографии из семейных архивов участниц интервью.

Выставка призвана наладить коммуникацию между разными поколениями. Сделать это можно не только с помощью совместного похода в Арт-галерею, но и в специальной комнате, где есть три вида интерактива. Среди них — анкета с вопросами, специальные карточки для продуктивного выстраивания диалога и письмо.

«Если вы не можете поговорить со своей мамой, потому что находитесь в конфликте или ее просто с вами нет, можете написать ей письмо и положить в почтовый ящик. Мне очень хотелось, чтобы эта выставка побудила вас поговорить со своими родственниками, найти какие-то подходы, темы, которые нас всех объединяют», — объяснила куратор Влада Позднякова.

Здесь же, на втором этаже Арт-галереи, можно найти различные объекты из коллекций Надежды и Андрея Агишевых, Татьяны Синицыной, Музея андерграунда и галереи Павла Неганова, Ural Vision Foundation. Также представлены работы художниц Алисы Горшениной, Зои Зои, Ксении Маркеловой и других. В экспозиции есть картины, коллажи, арт-объекты, фотографии и многое другое. Выставка будет доступна с 23 марта по 19 мая.

Ранее в Ельцин Центре открылась выставка фотографий «Время и место», которая позволит екатеринбуржцам попробовать себя в азартной игре «Найди отличия». Автор проекта Александр Гронский представил работы, которые можно сравнивать между собой часами.

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Екатеринбуржцы смогут высказать все своим мамам прямо на площадке Ельцин Центра. Такой вариант предусмотрен одним из интерактивов новой выставки «Я люблю тебя, ничего не бойся». В основе экспозиции лежат разговоры матерей и дочерей, из которых авторы выделили 13 тем. Вокруг них были подобраны цитаты, работы художников и фотографии из семейных архивов участниц интервью. Выставка призвана наладить коммуникацию между разными поколениями. Сделать это можно не только с помощью совместного похода в Арт-галерею, но и в специальной комнате, где есть три вида интерактива. Среди них — анкета с вопросами, специальные карточки для продуктивного выстраивания диалога и письмо. «Если вы не можете поговорить со своей мамой, потому что находитесь в конфликте или ее просто с вами нет, можете написать ей письмо и положить в почтовый ящик. Мне очень хотелось, чтобы эта выставка побудила вас поговорить со своими родственниками, найти какие-то подходы, темы, которые нас всех объединяют», — объяснила куратор Влада Позднякова. Здесь же, на втором этаже Арт-галереи, можно найти различные объекты из коллекций Надежды и Андрея Агишевых, Татьяны Синицыной, Музея андерграунда и галереи Павла Неганова, Ural Vision Foundation. Также представлены работы художниц Алисы Горшениной, Зои Зои, Ксении Маркеловой и других. В экспозиции есть картины, коллажи, арт-объекты, фотографии и многое другое. Выставка будет доступна с 23 марта по 19 мая. Ранее в Ельцин Центре открылась выставка фотографий «Время и место», которая позволит екатеринбуржцам попробовать себя в азартной игре «Найди отличия». Автор проекта Александр Гронский представил работы, которые можно сравнивать между собой часами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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