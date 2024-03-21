В ХМАО зрители разобрали места на бесплатные сеансы кино

В Нижневартовске жители разобрали места на бесплатные киносеансы. Фильмы показывают в рамках кинофестиваля «Дух огня»
«Уважаемые гости, предлагаем принять участие в XXII Международном фестивале кинематографических дебютов „Дух огня“. <…> Вас ждут бесплатные показы фильмов», — говорится на сайте местного кинотеатра. На момент публикации новости, на страницах сеансов указано, что свободных мест не осталось.
Зрителям покажут отечественные новинки. Среди них фильмы «Холоп 2», «Поехавшая» и «Повелитель ветра». Сам фестиваль кинодебютов стартует в Ханты-Мансийске 23 марта.
Ранее URA.RU рассказывало, что «Дух огня» откроет сербский режиссер Эмир Кустурица. Он также поделится своим профессиональным опытом на мастер-классе в окружной столице.
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