21 марта 2024

В ХМАО зрители разобрали места на бесплатные сеансы кино

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпоказ мультфильма "Анина: история самого необычного наказания" в кинотеатре. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Нижневартовцы разобрали места на бесплатные киносеансы Фото:

В Нижневартовске жители разобрали места на бесплатные киносеансы. Фильмы показывают в рамках кинофестиваля «Дух огня»

«Уважаемые гости, предлагаем принять участие в XXII Международном фестивале кинематографических дебютов „Дух огня“. <…> Вас ждут бесплатные показы фильмов», — говорится на сайте местного кинотеатра. На момент публикации новости, на страницах сеансов указано, что свободных мест не осталось.

Зрителям покажут отечественные новинки. Среди них фильмы «Холоп 2», «Поехавшая» и «Повелитель ветра». Сам фестиваль кинодебютов стартует в Ханты-Мансийске 23 марта.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Дух огня» откроет сербский режиссер Эмир Кустурица. Он также поделится своим профессиональным опытом на мастер-классе в окружной столице.

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В Нижневартовске жители разобрали места на бесплатные киносеансы. Фильмы показывают в рамках кинофестиваля «Дух огня» «Уважаемые гости, предлагаем принять участие в XXII Международном фестивале кинематографических дебютов „Дух огня“. <…> Вас ждут бесплатные показы фильмов», — говорится на сайте местного кинотеатра. На момент публикации новости, на страницах сеансов указано, что свободных мест не осталось. Зрителям покажут отечественные новинки. Среди них фильмы «Холоп 2», «Поехавшая» и «Повелитель ветра». Сам фестиваль кинодебютов стартует в Ханты-Мансийске 23 марта. Ранее URA.RU рассказывало, что «Дух огня» откроет сербский режиссер Эмир Кустурица. Он также поделится своим профессиональным опытом на мастер-классе в окружной столице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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