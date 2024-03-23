В депздраве раскрыли число детей, попавших в больницы после теракта в «Крокусе»

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» четыре ребенка были доставлены в больницы. Об этом сообщили в депздраве Москвы.
«В результате трагедии в „Крокус Сити Холле“ в московские городские стационары поступило всего 88 человек. Из них 84 взрослых и четыре ребенка», — сообщил депздрав в своем telegram-канале. Отмечается, что восемь пострадавших были выписаны домой под амбулаторное наблюдение.
Ранее в СК РФ сообщили, что количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. По предварительной информации, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» четыре ребенка были доставлены в больницы. Об этом сообщили в депздраве Москвы. «В результате трагедии в „Крокус Сити Холле“ в московские городские стационары поступило всего 88 человек. Из них 84 взрослых и четыре ребенка», — сообщил депздрав в своем telegram-канале. Отмечается, что восемь пострадавших были выписаны домой под амбулаторное наблюдение. Ранее в СК РФ сообщили, что количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. По предварительной информации, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.