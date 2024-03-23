В депздраве раскрыли число детей, попавших в больницы после теракта в «Крокусе»

Депздрав Москвы: четыре ребенка госпитализированы после теракта в «Крокусе»
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Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, машина скорой помощи, скорая помошь
Восемь из 88 пострадавших отпустили домой под амбулаторное наблюдение Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» четыре ребенка были доставлены в больницы. Об этом сообщили в депздраве Москвы.

«В результате трагедии в „Крокус Сити Холле“ в московские городские стационары поступило всего 88 человек. Из них 84 взрослых и четыре ребенка», — сообщил депздрав в своем telegram-канале. Отмечается, что восемь пострадавших были выписаны домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее в СК РФ сообщили, что количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. По предварительной информации, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

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В результате теракта в «Крокус Сити Холле» четыре ребенка были доставлены в больницы. Об этом сообщили в депздраве Москвы. «В результате трагедии в „Крокус Сити Холле“ в московские городские стационары поступило всего 88 человек. Из них 84 взрослых и четыре ребенка», — сообщил депздрав в своем telegram-канале. Отмечается, что восемь пострадавших были выписаны домой под амбулаторное наблюдение. Ранее в СК РФ сообщили, что количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. По предварительной информации, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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