В депздраве раскрыли число детей, попавших в больницы после теракта в «Крокусе»

Депздрав Москвы: четыре ребенка госпитализированы после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Восемь из 88 пострадавших отпустили домой под амбулаторное наблюдение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В результате теракта в «Крокус Сити Холле» четыре ребенка были доставлены в больницы. Об этом сообщили в депздраве Москвы. «В результате трагедии в „Крокус Сити Холле“ в московские городские стационары поступило всего 88 человек. Из них 84 взрослых и четыре ребенка», — сообщил депздрав в своем telegram-канале. Отмечается, что восемь пострадавших были выписаны домой под амбулаторное наблюдение. Ранее в СК РФ сообщили, что количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. По предварительной информации, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» четыре ребенка были доставлены в больницы. Об этом сообщили в депздраве Москвы. «В результате трагедии в „Крокус Сити Холле“ в московские городские стационары поступило всего 88 человек. Из них 84 взрослых и четыре ребенка», — сообщил депздрав в своем telegram-канале. Отмечается, что восемь пострадавших были выписаны домой под амбулаторное наблюдение. Ранее в СК РФ сообщили, что количество погибших от действий террористов в «Крокус Сити Холле» возросло до 93. По предварительной информации, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.