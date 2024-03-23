23 марта 2024
22 марта 2024

В пермском селе на пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
До приезда пожарных эвакуировались семь человек Фото:

При пожаре в селе Андреево Пермского края погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Сообщение о пожаре в селе Андреево Кишертского округа поступило 23 марта в 07:56. К сожалению, обнаружен погибший», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что горела кровля жилого дома. До приезда первого пожарного подразделения из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 98 квадратных метров. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства возгорания.

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При пожаре в селе Андреево Пермского края погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Сообщение о пожаре в селе Андреево Кишертского округа поступило 23 марта в 07:56. К сожалению, обнаружен погибший», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что горела кровля жилого дома. До приезда первого пожарного подразделения из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 98 квадратных метров. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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