В пермском селе на пожаре погиб человек

До приезда пожарных эвакуировались семь человек
При пожаре в селе Андреево Пермского края погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Сообщение о пожаре в селе Андреево Кишертского округа поступило 23 марта в 07:56. К сожалению, обнаружен погибший», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что горела кровля жилого дома. До приезда первого пожарного подразделения из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 98 квадратных метров. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства возгорания.
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