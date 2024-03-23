Происшествия Пожары В пермском селе на пожаре погиб человек 24 марта 2024 в 11:40 Размер текста - 17 + До приезда пожарных эвакуировались семь человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При пожаре в селе Андреево Пермского края погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Сообщение о пожаре в селе Андреево Кишертского округа поступило 23 марта в 07:56. К сожалению, обнаружен погибший», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что горела кровля жилого дома. До приезда первого пожарного подразделения из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 98 квадратных метров. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства возгорания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! При пожаре в селе Андреево Пермского края погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Сообщение о пожаре в селе Андреево Кишертского округа поступило 23 марта в 07:56. К сожалению, обнаружен погибший», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что горела кровля жилого дома. До приезда первого пожарного подразделения из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 98 квадратных метров. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства возгорания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям