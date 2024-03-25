В Челябинске подростки расстреляли автомобиль

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Банда подростков орудует в Тракторозаводском районе Челябинска Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска группа подростков обстреляла автомобиль, от выстрелов разбилось стекло. Владелица транспорта написала заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД.

«Полиция Челябинска незамедлительно отреагировала на информацию о повреждении автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов связались с владелицей, опросили ее. Женщина написала заявление в полицию. В данный момент правоохранительными органами проводится весь спектр необходимых мероприятий, направленный на установление личностей нарушителей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как рассказала владелица автомобиля, инцидент произошел 23 марта во дворе дома №4а по улице Лермонтова. Группа подростков стреляла по мусорным контейнерам и в другие стороны. По словам жителей, ранее они уже повредили оконное стекло в квартире. Челябинцы предполагают, что у молодых людей есть травматическое оружие, от которого могут пострадать люди.

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В Тракторозаводском районе Челябинска группа подростков обстреляла автомобиль, от выстрелов разбилось стекло. Владелица транспорта написала заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «Полиция Челябинска незамедлительно отреагировала на информацию о повреждении автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов связались с владелицей, опросили ее. Женщина написала заявление в полицию. В данный момент правоохранительными органами проводится весь спектр необходимых мероприятий, направленный на установление личностей нарушителей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Как рассказала владелица автомобиля, инцидент произошел 23 марта во дворе дома №4а по улице Лермонтова. Группа подростков стреляла по мусорным контейнерам и в другие стороны. По словам жителей, ранее они уже повредили оконное стекло в квартире. Челябинцы предполагают, что у молодых людей есть травматическое оружие, от которого могут пострадать люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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