В Челябинске подростки расстреляли автомобиль

25 марта 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Банда подростков орудует в Тракторозаводском районе Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска группа подростков обстреляла автомобиль, от выстрелов разбилось стекло. Владелица транспорта написала заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «Полиция Челябинска незамедлительно отреагировала на информацию о повреждении автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов связались с владелицей, опросили ее. Женщина написала заявление в полицию. В данный момент правоохранительными органами проводится весь спектр необходимых мероприятий, направленный на установление личностей нарушителей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Как рассказала владелица автомобиля, инцидент произошел 23 марта во дворе дома №4а по улице Лермонтова. Группа подростков стреляла по мусорным контейнерам и в другие стороны. По словам жителей, ранее они уже повредили оконное стекло в квартире. Челябинцы предполагают, что у молодых людей есть травматическое оружие, от которого могут пострадать люди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тракторозаводском районе Челябинска группа подростков обстреляла автомобиль, от выстрелов разбилось стекло. Владелица транспорта написала заявление в полицию, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «Полиция Челябинска незамедлительно отреагировала на информацию о повреждении автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов связались с владелицей, опросили ее. Женщина написала заявление в полицию. В данный момент правоохранительными органами проводится весь спектр необходимых мероприятий, направленный на установление личностей нарушителей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Как рассказала владелица автомобиля, инцидент произошел 23 марта во дворе дома №4а по улице Лермонтова. Группа подростков стреляла по мусорным контейнерам и в другие стороны. По словам жителей, ранее они уже повредили оконное стекло в квартире. Челябинцы предполагают, что у молодых людей есть травматическое оружие, от которого могут пострадать люди.