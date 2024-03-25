«Сотрудники ФСБ» убедили свердловчанку продать Mercedes и отдать 10 млн рублей

25 марта 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Общая сумма потерянных средств составила более 15 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге лжесотрудники ФСБ убедили пенсионерку продать Mercedes GLS-Класс за 5,2 млн рублей и отдать им сбережения на сумму 10,5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ городского УМВД. «Пенсионерка обналичила три миллиона рублей и перевела накопления на указанный счет. Затем женщина перевела еще миллион рублей. После лжесиловик сообщил собеседнице, что ее автомобиль находится под залогом, и его необходимо переоформить на другое лицо. Далее женщину перевели на „независимого специалиста“, который убедил ее продать внедорожник за 5,2 млн рублей. Она перевела всю вырученную сумму. Затем отправила еще 1,5 млн рублей», — следует из сообщения. Потерпевшая с заявлением обратилась в дежурную часть отдела полиции №13 УМВД Екатеринбурга. Силовики возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Полиция предпринимает весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге лжесотрудники ФСБ убедили пенсионерку продать Mercedes GLS-Класс за 5,2 млн рублей и отдать им сбережения на сумму 10,5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ городского УМВД. «Пенсионерка обналичила три миллиона рублей и перевела накопления на указанный счет. Затем женщина перевела еще миллион рублей. После лжесиловик сообщил собеседнице, что ее автомобиль находится под залогом, и его необходимо переоформить на другое лицо. Далее женщину перевели на „независимого специалиста“, который убедил ее продать внедорожник за 5,2 млн рублей. Она перевела всю вырученную сумму. Затем отправила еще 1,5 млн рублей», — следует из сообщения. Потерпевшая с заявлением обратилась в дежурную часть отдела полиции №13 УМВД Екатеринбурга. Силовики возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Полиция предпринимает весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий», — отметили в ведомстве.