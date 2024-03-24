Дети из ХМАО вернулись домой после спасения из захваченного террористами «Крокуса»

Танцоры из Сургута, которые были в «Крокусе, благополучно вернулись домой

25 марта 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Тренер по танцам из Сургута рассказал о спасении из «Крокуса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Дети из сургутской танцевальной студии благополучно вернулись домой после спасения из захваченного террористами «Крокуса». В тот день в здании проходил Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту, где они участвовали. «От того зала, где проходил наш турнир, до концертного зала, где была стрельба, примерно 300 метров. Я спустился на первый этаж покурить и, возвращаясь, услышал выстрелы. Подойдя к перилам, увидел вооруженных людей в холле и кинулся за своими детьми», — рассказал сайту «86.ру» тренер Андрей. Этап соревнований, в которых участвовали сургутские танцоры, уже завершился, но они в ожидании ночного самолета решили посмотреть окончание турнира. В зале никто не знал о происходящем в «Крокусе», и все еще танцевали пары. Узнав об опасности, тренеры вместе с детьми пытались сориентироваться и найти эвакуационный выход. Охранник у одного из выходов, куда ринулись танцоры, не пропускал людей, пока не узнал о террористах по рации. После подтверждения от коллег начал эвакуацию участников соревнований. Дети в легкой одежде и сценических костюмах оказались на улице. «На улице хоть и была плюсовая температура, все равно холодно. Дети многие полураздетые, моя воспитанница была босиком: как и многие, потеряла тапки. Я надел на нее свою куртку, закрыв голые ноги», — сообщил тренер. Полиция подъехала через четверть часа. Андрей на свой страх и риск вернулся в здание, чтобы забрать одежду и паспорта. По его словам, тогда уже в «Крокусе» горела крыша. Ему удалось с вещами без происшествий выбраться на улицу. Ночью дети с тернером успели на самолет в Сургут, и через несколько часов уже были дома. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО организовали акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Югорчане примут участие в акциях «Свеча памяти»,«Письма поддержки», «Окна памяти», «Разговор о важном». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дети из сургутской танцевальной студии благополучно вернулись домой после спасения из захваченного террористами «Крокуса». В тот день в здании проходил Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту, где они участвовали. «От того зала, где проходил наш турнир, до концертного зала, где была стрельба, примерно 300 метров. Я спустился на первый этаж покурить и, возвращаясь, услышал выстрелы. Подойдя к перилам, увидел вооруженных людей в холле и кинулся за своими детьми», — рассказал сайту «86.ру» тренер Андрей. Этап соревнований, в которых участвовали сургутские танцоры, уже завершился, но они в ожидании ночного самолета решили посмотреть окончание турнира. В зале никто не знал о происходящем в «Крокусе», и все еще танцевали пары. Узнав об опасности, тренеры вместе с детьми пытались сориентироваться и найти эвакуационный выход. Охранник у одного из выходов, куда ринулись танцоры, не пропускал людей, пока не узнал о террористах по рации. После подтверждения от коллег начал эвакуацию участников соревнований. Дети в легкой одежде и сценических костюмах оказались на улице. «На улице хоть и была плюсовая температура, все равно холодно. Дети многие полураздетые, моя воспитанница была босиком: как и многие, потеряла тапки. Я надел на нее свою куртку, закрыв голые ноги», — сообщил тренер. Полиция подъехала через четверть часа. Андрей на свой страх и риск вернулся в здание, чтобы забрать одежду и паспорта. По его словам, тогда уже в «Крокусе» горела крыша. Ему удалось с вещами без происшествий выбраться на улицу. Ночью дети с тернером успели на самолет в Сургут, и через несколько часов уже были дома. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО организовали акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Югорчане примут участие в акциях «Свеча памяти»,«Письма поддержки», «Окна памяти», «Разговор о важном».