Челябинская теннисистка дебютировала и стала чемпионкой на турнире в Армении. Фото

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Соревнования по летнему биатлону в Шадринске. Курган, соревнования, кубки, летний биатлон, награждение
Для челябинской теннистки это первый опыт участия в соревнованиях подобного уровня Фото:

Челябинская теннисистка завоевала кубок престижных стартов в паре с Софьей Насоновой из Тольятти. Неделей ранее девушки заняли второе место на международных соревнованиях в парном разряде, сообщается на сайте мэрии.

«В Армении завершился международный турнир ITF J30, где воспитанница спортшколы им. Б. Маниона города Челябинска Валерия Галяева завоевала кубок престижных стартов в паре с Софьей Насоновой из Тольятти. А неделей ранее, на этой же площадке, Валерия и Софья заняли второе место на международных соревнованиях в парном разряде.

Воспитанница челябинской спортшколы имени Б. Маниона Валерия Галяева в соревнованиях международного уровня участвовала впервые. Наставниками спортсменки являются Артем Галяев, Дмитрий Войцеховский и Александр Самодуров.

Челябинская теннисистка завоевала кубок престижных стартов в паре с Софьей Насоновой из Тольятти
Челябинская теннисистка завоевала кубок престижных стартов в паре с Софьей Насоновой из Тольятти
Фото:
. Наставниками спортсменки являются Артем Галяев, Дмитрий Войцеховский и Александр Самодуров
. Наставниками спортсменки являются Артем Галяев, Дмитрий Войцеховский и Александр Самодуров
Фото:

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Челябинская теннисистка завоевала кубок престижных стартов в паре с Софьей Насоновой из Тольятти. Неделей ранее девушки заняли второе место на международных соревнованиях в парном разряде, сообщается на сайте мэрии. «В Армении завершился международный турнир ITF J30, где воспитанница спортшколы им. Б. Маниона города Челябинска Валерия Галяева завоевала кубок престижных стартов в паре с Софьей Насоновой из Тольятти. А неделей ранее, на этой же площадке, Валерия и Софья заняли второе место на международных соревнованиях в парном разряде. Воспитанница челябинской спортшколы имени Б. Маниона Валерия Галяева в соревнованиях международного уровня участвовала впервые. Наставниками спортсменки являются Артем Галяев, Дмитрий Войцеховский и Александр Самодуров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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