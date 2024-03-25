Челябинская теннисистка завоевала кубок престижных стартов в паре с Софьей Насоновой из Тольятти. Неделей ранее девушки заняли второе место на международных соревнованиях в парном разряде, сообщается на сайте мэрии.
«В Армении завершился международный турнир ITF J30, где воспитанница спортшколы им. Б. Маниона города Челябинска Валерия Галяева завоевала кубок престижных стартов в паре с Софьей Насоновой из Тольятти. А неделей ранее, на этой же площадке, Валерия и Софья заняли второе место на международных соревнованиях в парном разряде.
Воспитанница челябинской спортшколы имени Б. Маниона Валерия Галяева в соревнованиях международного уровня участвовала впервые. Наставниками спортсменки являются Артем Галяев, Дмитрий Войцеховский и Александр Самодуров.
Челябинская теннисистка завоевала кубок престижных стартов в паре с Софьей Насоновой из Тольятти
Фото: администрация города Челябинска
. Наставниками спортсменки являются Артем Галяев, Дмитрий Войцеховский и Александр Самодуров
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Челябинская теннисистка завоевала кубок престижных стартов в паре с Софьей Насоновой из Тольятти. Неделей ранее девушки заняли второе место на международных соревнованиях в парном разряде, сообщается на сайте мэрии. «В Армении завершился международный турнир ITF J30, где воспитанница спортшколы им. Б. Маниона города Челябинска Валерия Галяева завоевала кубок престижных стартов в паре с Софьей Насоновой из Тольятти. А неделей ранее, на этой же площадке, Валерия и Софья заняли второе место на международных соревнованиях в парном разряде. Воспитанница челябинской спортшколы имени Б. Маниона Валерия Галяева в соревнованиях международного уровня участвовала впервые. Наставниками спортсменки являются Артем Галяев, Дмитрий Войцеховский и Александр Самодуров.