Главное о спецоперации к вечеру 25 марта: ВС РФ нанесли удар по месту хранения ЗРК Patriot в Киеве

ТАСС: ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в Киеве

25 марта 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Российская ПВО отразила атаки двух ракет С-200 на Ростовскую область, сообщили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России нанесла удар по аэропорту Жуляны в Киеве, где размещались зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Также ВС РФ отразила ракетную атаку на Ростовскую область. Главные новости спецоперации на Украине к вечеру 25 марта — в материале URA.RU. Уничтожение Patriot в Киеве Российские силы ударили по аэропорту в Киеве. По словам представителей силовых ведомств, в этом месте размещали ЗРК Patriot. В результате удара два зенитных комплекса были уничтожены, передает ТАСС. Кроме того, был поражен центр принятия решений Службы безопасности Украины. Взрывы под Ростовом В Новочеркасске Ростовской области произошло два взрыва. Позже в Минобороны РФ сообщили, что противовоздушная оборона сбила две ракеты С-200. В Швейцарии предположили о сроках конца СВО Россия победит Украину в конфликте уже в 2025 году, если фронт «полностью рухнет», пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. В издании также заявили, что Москва способна расколоть Киев с помощью мирного соглашения, сформированного по инициативе РФ. Ход спецоперации на Украине Российские силы улучшили свое положение на авдеевском направлении. Также группировкой ВС РФ «Центр» было отражено 10 атак ВСУ в районах пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики, передает Пятый канал. В результате боестолкновений противник потерял до 120 военных. Также ВСУ лишились шести танков и двух бронированных машин. На купянском направлении «западная» группировка отразила атаку украинских штурмовиков. Потери ВСУ составили около 20 бойцов. Военные группировки «Юг» заняли выгодные рубежи на донецком направлении. Также было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ близ Белогоровки в ЛНР, а также Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки в ДНР. На этом участке фронта Киев потерял порядка 175 военных, танк и две боевые бронированные машины. Об этом сообщили в Минобороны. На южнодонецком направлении бойцы «восточной» группировки улучшили свое тактическое положение. Также российские силы нанесли поражение формированиям ВСУ, в результате чего противник лишился до 110 военных. Группировка «Днепр» на херсонском направлении нанесла удары по живой силе и технике ВСУ около Работино и Нестерянки в Запорожской области, а также Тягинки в Херсонской области. Украинская армия потеряла до 40 бойцов и девять пикапов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России нанесла удар по аэропорту Жуляны в Киеве, где размещались зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Также ВС РФ отразила ракетную атаку на Ростовскую область. Главные новости спецоперации на Украине к вечеру 25 марта — в материале URA.RU. Российские силы ударили по аэропорту в Киеве. По словам представителей силовых ведомств, в этом месте размещали ЗРК Patriot. В результате удара два зенитных комплекса были уничтожены, передает ТАСС. Кроме того, был поражен центр принятия решений Службы безопасности Украины. В Новочеркасске Ростовской области произошло два взрыва. Позже в Минобороны РФ сообщили, что противовоздушная оборона сбила две ракеты С-200. Россия победит Украину в конфликте уже в 2025 году, если фронт «полностью рухнет», пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. В издании также заявили, что Москва способна расколоть Киев с помощью мирного соглашения, сформированного по инициативе РФ. Российские силы улучшили свое положение на авдеевском направлении. Также группировкой ВС РФ «Центр» было отражено 10 атак ВСУ в районах пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи Донецкой народной республики, передает Пятый канал. В результате боестолкновений противник потерял до 120 военных. Также ВСУ лишились шести танков и двух бронированных машин. На купянском направлении «западная» группировка отразила атаку украинских штурмовиков. Потери ВСУ составили около 20 бойцов. Военные группировки «Юг» заняли выгодные рубежи на донецком направлении. Также было нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ близ Белогоровки в ЛНР, а также Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки в ДНР. На этом участке фронта Киев потерял порядка 175 военных, танк и две боевые бронированные машины. Об этом сообщили в Минобороны. На южнодонецком направлении бойцы «восточной» группировки улучшили свое тактическое положение. Также российские силы нанесли поражение формированиям ВСУ, в результате чего противник лишился до 110 военных. Группировка «Днепр» на херсонском направлении нанесла удары по живой силе и технике ВСУ около Работино и Нестерянки в Запорожской области, а также Тягинки в Херсонской области. Украинская армия потеряла до 40 бойцов и девять пикапов.