Названа цель удара ВС РФ по авиазаводу в Киеве

ТАСС: целью удара ВС РФ в Киеве были две ЗРК Patriot

25 марта 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Были атакованы ЗРК Patriot в Киеве Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Целью удара ВС России по аэропорту Жуляны в Киеве стали две ЗРК Patriot. Об этом сообщили представители силовых ведомств. «Ударом поражены две ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны», — сообщили силовики, их слова передает ТАСС. Также целью стал центр принятия решений СБУ. По их данным, в составе экипажа были наемники из стран НАТО. Ранее был нанесен удар «Цирконами» по целям в Жулянах. Президент РФ Владимир Путин подтверждал, что российская армия использует эти системы в спецоперации. CNN уточнял, что у ВСУ нет возможности противостоять такому типу вооружения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Целью удара ВС России по аэропорту Жуляны в Киеве стали две ЗРК Patriot. Об этом сообщили представители силовых ведомств. «Ударом поражены две ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны», — сообщили силовики, их слова передает ТАСС. Также целью стал центр принятия решений СБУ. По их данным, в составе экипажа были наемники из стран НАТО. Ранее был нанесен удар «Цирконами» по целям в Жулянах. Президент РФ Владимир Путин подтверждал, что российская армия использует эти системы в спецоперации. CNN уточнял, что у ВСУ нет возможности противостоять такому типу вооружения.