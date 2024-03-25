Названа цель удара ВС РФ по авиазаводу в Киеве

ТАСС: целью удара ВС РФ в Киеве были две ЗРК Patriot
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Были атакованы ЗРК Patriot в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Целью удара ВС России по аэропорту Жуляны в Киеве стали две ЗРК Patriot. Об этом сообщили представители силовых ведомств.

«Ударом поражены две ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны», — сообщили силовики, их слова передает ТАСС. Также целью стал центр принятия решений СБУ. По их данным, в составе экипажа были наемники из стран НАТО.

Ранее был нанесен удар «Цирконами» по целям в Жулянах. Президент РФ Владимир Путин подтверждал, что российская армия использует эти системы в спецоперации. CNN уточнял, что у ВСУ нет возможности противостоять такому типу вооружения.

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Целью удара ВС России по аэропорту Жуляны в Киеве стали две ЗРК Patriot. Об этом сообщили представители силовых ведомств. «Ударом поражены две ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны», — сообщили силовики, их слова передает ТАСС. Также целью стал центр принятия решений СБУ. По их данным, в составе экипажа были наемники из стран НАТО. Ранее был нанесен удар «Цирконами» по целям в Жулянах. Президент РФ Владимир Путин подтверждал, что российская армия использует эти системы в спецоперации. CNN уточнял, что у ВСУ нет возможности противостоять такому типу вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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