Минобороны РФ раскрыло детали взрывов в Ростовской области

Минобороны РФ: ПВО уничтожили две ракеты С-200 в Ростовской области
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Средствами ПВО были уничтожены две украинские ракеты С-200 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО пресекли атаку ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> ракетами С-200 по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что средствами ПВО были уничтожены две ракеты С-200.

Ранее глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил о двух взрывах в городе. Он отметил, что повреждения и происшествия не были зарегистрированы.

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Средства ПВО пресекли атаку ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> ракетами С-200 по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что средствами ПВО были уничтожены две ракеты С-200. Ранее глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил о двух взрывах в городе. Он отметил, что повреждения и происшествия не были зарегистрированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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