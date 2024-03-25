Минобороны РФ раскрыло детали взрывов в Ростовской области

Минобороны РФ: ПВО уничтожили две ракеты С-200 в Ростовской области

25 марта 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Средствами ПВО были уничтожены две украинские ракеты С-200 Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства ПВО пресекли атаку ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> ракетами С-200 по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что средствами ПВО были уничтожены две ракеты С-200. Ранее глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил о двух взрывах в городе. Он отметил, что повреждения и происшествия не были зарегистрированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства ПВО пресекли атаку ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> ракетами С-200 по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что средствами ПВО были уничтожены две ракеты С-200. Ранее глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил о двух взрывах в городе. Он отметил, что повреждения и происшествия не были зарегистрированы.