Минобороны РФ раскрыло детали взрывов в Ростовской области

Средствами ПВО были уничтожены две украинские ракеты С-200
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО пресекли атаку ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> ракетами С-200 по объектам на территории РФ», — говорится
Ранее глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил о двух взрывах в городе. Он отметил, что повреждения и происшествия не были зарегистрированы.
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