В Швейцарии назвали крайний срок завершения спецоперации на Украине

NZZ: спецоперация может закончиться в 2025 году
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ВСУ не в состоянии вести боевые действия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

РФ выиграет конфликт в 2025 году при условии, что фронт полностью рухнет. Об этом сообщили в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«Самый поздний срок, когда Россия, скорее всего, выиграет конфликт — следующий год. Если фронт полностью рухнет, Россия может расколоть сегодняшнюю Украину посредством мирного соглашения, сформированного по инициативе Москвы», — говорится в материале. В другом случае конфликт могут заморозить.

Авторы статьи отметили, что в настоящее время украинская армия не в состоянии участвовать в боевых действиях. В материале подчеркнули, что прибытие западных танков для поддержки произошло слишком поздно, у ВСУ отсутствует эффективная воздушная поддержка и запасы боеприпасов.

Ранее бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт сообщил, что танки Abrams, которые Украина получила от США, бесполезны на поле боя. Они устарели и уязвимы перед беспилотниками. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВС РФ уничтожили четыре американских танка Abrams и пять немецких Leopard в зоне СВО, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что РФ продолжает оставаться открытой к вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако Киев не принимает предложения.

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РФ выиграет конфликт в 2025 году при условии, что фронт полностью рухнет. Об этом сообщили в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. «Самый поздний срок, когда Россия, скорее всего, выиграет конфликт — следующий год. Если фронт полностью рухнет, Россия может расколоть сегодняшнюю Украину посредством мирного соглашения, сформированного по инициативе Москвы», — говорится в материале. В другом случае конфликт могут заморозить. Авторы статьи отметили, что в настоящее время украинская армия не в состоянии участвовать в боевых действиях. В материале подчеркнули, что прибытие западных танков для поддержки произошло слишком поздно, у ВСУ отсутствует эффективная воздушная поддержка и запасы боеприпасов. Ранее бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт сообщил, что танки Abrams, которые Украина получила от США, бесполезны на поле боя. Они устарели и уязвимы перед беспилотниками. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВС РФ уничтожили четыре американских танка Abrams и пять немецких Leopard в зоне СВО, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что РФ продолжает оставаться открытой к вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако Киев не принимает предложения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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