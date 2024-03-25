В Швейцарии назвали крайний срок завершения спецоперации на Украине

NZZ: спецоперация может закончиться в 2025 году

25 марта 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

ВСУ не в состоянии вести боевые действия Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине РФ выиграет конфликт в 2025 году при условии, что фронт полностью рухнет. Об этом сообщили в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. «Самый поздний срок, когда Россия, скорее всего, выиграет конфликт — следующий год. Если фронт полностью рухнет, Россия может расколоть сегодняшнюю Украину посредством мирного соглашения, сформированного по инициативе Москвы», — говорится в материале. В другом случае конфликт могут заморозить. Авторы статьи отметили, что в настоящее время украинская армия не в состоянии участвовать в боевых действиях. В материале подчеркнули, что прибытие западных танков для поддержки произошло слишком поздно, у ВСУ отсутствует эффективная воздушная поддержка и запасы боеприпасов. Ранее бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт сообщил, что танки Abrams, которые Украина получила от США, бесполезны на поле боя. Они устарели и уязвимы перед беспилотниками. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВС РФ уничтожили четыре американских танка Abrams и пять немецких Leopard в зоне СВО, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что РФ продолжает оставаться открытой к вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако Киев не принимает предложения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ выиграет конфликт в 2025 году при условии, что фронт полностью рухнет. Об этом сообщили в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. «Самый поздний срок, когда Россия, скорее всего, выиграет конфликт — следующий год. Если фронт полностью рухнет, Россия может расколоть сегодняшнюю Украину посредством мирного соглашения, сформированного по инициативе Москвы», — говорится в материале. В другом случае конфликт могут заморозить. Авторы статьи отметили, что в настоящее время украинская армия не в состоянии участвовать в боевых действиях. В материале подчеркнули, что прибытие западных танков для поддержки произошло слишком поздно, у ВСУ отсутствует эффективная воздушная поддержка и запасы боеприпасов. Ранее бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт сообщил, что танки Abrams, которые Украина получила от США, бесполезны на поле боя. Они устарели и уязвимы перед беспилотниками. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что с начала 2024 года ВС РФ уничтожили четыре американских танка Abrams и пять немецких Leopard в зоне СВО, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что РФ продолжает оставаться открытой к вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако Киев не принимает предложения.