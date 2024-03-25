В Ростовской области произошло два взрыва

25 марта 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

В Ростовской области прогремели взрывы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новочеркасске (Ростовская область) произошло два взрыва. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко. «Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже изучают их источник», — написал Лысенко в своем telegram-канале. Он отметил, что повреждения и происшествия не были зарегистрированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новочеркасске (Ростовская область) произошло два взрыва. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко. «Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже изучают их источник», — написал Лысенко в своем telegram-канале. Он отметил, что повреждения и происшествия не были зарегистрированы.