В Ростовской области произошло два взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, военные, сражение, ресторан, бой, солдат, взрыв
В Ростовской области прогремели взрывы Фото:

В Новочеркасске (Ростовская область) произошло два взрыва. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.

«Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже изучают их источник», — написал Лысенко в своем telegram-канале. Он отметил, что повреждения и происшествия не были зарегистрированы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новочеркасске (Ростовская область) произошло два взрыва. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко. «Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже изучают их источник», — написал Лысенко в своем telegram-канале. Он отметил, что повреждения и происшествия не были зарегистрированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...