В Челябинске полицейские задержали подростов, расстрелявших машину

Полицейские установили личности подростков, которые днем 23 марта расстреляли машину во дворе дома в Тракторозаводском районе Челябинска. Пневматический пистолет у 15-летнего парня забрали и направили на исследование, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«[Полицейские] установили несовершеннолетних, предположительно, причастных к инциденту. Подростки и их законные представители были приглашены в отдел полиции для дачи пояснений. Пистолет [у 15-летнего юноши] изъят», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 23 марта во дворе дома №4а по улице Лермонтова. Сначала подростки стреляли по мусорным контейнерам, после — обстреляли автомобиль, у которого от выстрелов разбилось стекло. Владелица написала заявление в полицию. Ранее подростки уже стреляли по окнам квартир и повредили одно. Соседи предположили, что у молодых людей есть травматическое оружие, от которого могут пострадать люди.
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