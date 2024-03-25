В Челябинске полицейские задержали подростов, расстрелявших машину

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Полиция и ДПС. Тюмень, полицейские, полиция, сотрудники полиции, наряд полиции
Полицейские установили несовершеннолетних, предположительно, причастных к инциденту в Челябинске Фото:

Полицейские установили личности подростков, которые днем 23 марта расстреляли машину во дворе дома в Тракторозаводском районе Челябинска. Пневматический пистолет у 15-летнего парня забрали и направили на исследование, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«[Полицейские] установили несовершеннолетних, предположительно, причастных к инциденту. Подростки и их законные представители были приглашены в отдел полиции для дачи пояснений. Пистолет [у 15-летнего юноши] изъят», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 23 марта во дворе дома №4а по улице Лермонтова. Сначала подростки стреляли по мусорным контейнерам, после — обстреляли автомобиль, у которого от выстрелов разбилось стекло. Владелица написала заявление в полицию. Ранее подростки уже стреляли по окнам квартир и повредили одно. Соседи предположили, что у молодых людей есть травматическое оружие, от которого могут пострадать люди.

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Полицейские установили личности подростков, которые днем 23 марта расстреляли машину во дворе дома в Тракторозаводском районе Челябинска. Пневматический пистолет у 15-летнего парня забрали и направили на исследование, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «[Полицейские] установили несовершеннолетних, предположительно, причастных к инциденту. Подростки и их законные представители были приглашены в отдел полиции для дачи пояснений. Пистолет [у 15-летнего юноши] изъят», — уточнили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 23 марта во дворе дома №4а по улице Лермонтова. Сначала подростки стреляли по мусорным контейнерам, после — обстреляли автомобиль, у которого от выстрелов разбилось стекло. Владелица написала заявление в полицию. Ранее подростки уже стреляли по окнам квартир и повредили одно. Соседи предположили, что у молодых людей есть травматическое оружие, от которого могут пострадать люди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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