Боррель счел несбыточной мечту о единой армии Европы

26 марта 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель высказался против идеи создания единой армии Евросоюза на замену вооруженным силам отдельных государств-членов. Он отметил, что подобные желания — не более чем утопия. «Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой», — заявил он в эфире телеканала CNN. Боррель призвал мыслить реалистично и просто улучшать сотрудничество между странами ЕС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель высказался против идеи создания единой армии Евросоюза на замену вооруженным силам отдельных государств-членов. Он отметил, что подобные желания — не более чем утопия. «Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой», — заявил он в эфире телеканала CNN. Боррель призвал мыслить реалистично и просто улучшать сотрудничество между странами ЕС.