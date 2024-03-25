25 марта 2024

Боррель счел несбыточной мечту о единой армии Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель высказался против идеи создания единой армии Евросоюза на замену вооруженным силам отдельных государств-членов. Он отметил, что подобные желания — не более чем утопия.

«Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой», — заявил он в эфире телеканала CNN. Боррель призвал мыслить реалистично и просто улучшать сотрудничество между странами ЕС.

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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель высказался против идеи создания единой армии Евросоюза на замену вооруженным силам отдельных государств-членов. Он отметил, что подобные желания — не более чем утопия. «Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой», — заявил он в эфире телеканала CNN. Боррель призвал мыслить реалистично и просто улучшать сотрудничество между странами ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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