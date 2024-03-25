Боррель счел несбыточной мечту о единой армии Европы

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель высказался против идеи создания единой армии Евросоюза на замену вооруженным силам отдельных государств-членов. Он отметил, что подобные желания — не более чем утопия.
«Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой», — заявил он в эфире телеканала CNN. Боррель призвал мыслить реалистично и просто улучшать сотрудничество между странами ЕС.
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