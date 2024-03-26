В Пермском крае возбудили уголовное дело после гибели ребенка на пожаре

Пожар произошел в деревянном одноэтажном доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае Суксунским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ региона возбуждено и расследуется уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка во время пожара. Статья — «Причинение смерти по неосторожности».

«По данным следствия, утром 23 марта 2024 года в одной из квартир одноэтажного деревянного дома, расположенного в селе Андреево Кишертского округа, произошел пожар. Находившиеся в доме 11-летний мальчик и 13-летняя девочка, услышав оповещение о пожаре, вышли на улицу, а спрятавшийся в этот момент шестилетний мальчик остался в доме. Тело ребенка было обнаружено пожарными», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят необходимые экспертизы. По их результатам будут установлены причины пожара и гибели мальчика.