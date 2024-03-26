В Пермском крае возбудили уголовное дело после гибели ребенка на пожаре

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Пожар в Первоуральске, деревянный дом, пожар, огонь
Пожар произошел в деревянном одноэтажном доме Фото:

В Пермском крае Суксунским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ региона возбуждено и расследуется уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка во время пожара. Статья — «Причинение смерти по неосторожности».

«По данным следствия, утром 23 марта 2024 года в одной из квартир одноэтажного деревянного дома, расположенного в селе Андреево Кишертского округа, произошел пожар. Находившиеся в доме 11-летний мальчик и 13-летняя девочка, услышав оповещение о пожаре, вышли на улицу, а спрятавшийся в этот момент шестилетний мальчик остался в доме. Тело ребенка было обнаружено пожарными», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят необходимые экспертизы. По их результатам будут установлены причины пожара и гибели мальчика.

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В Пермском крае Суксунским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ региона возбуждено и расследуется уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка во время пожара. Статья — «Причинение смерти по неосторожности». «По данным следствия, утром 23 марта 2024 года в одной из квартир одноэтажного деревянного дома, расположенного в селе Андреево Кишертского округа, произошел пожар. Находившиеся в доме 11-летний мальчик и 13-летняя девочка, услышав оповещение о пожаре, вышли на улицу, а спрятавшийся в этот момент шестилетний мальчик остался в доме. Тело ребенка было обнаружено пожарными», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Следователи осмотрели место происшествия и проводят необходимые экспертизы. По их результатам будут установлены причины пожара и гибели мальчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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