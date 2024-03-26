26 марта 2024

Челябинская прокуратура заставила мэра Котову убрать незаконную стоянку и снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, парковка запрещена, зима, стоянка, запрет парковки, парковка автомобилей
Знак, ограничивающий стоянку, установят до 12 апреля Фото:

Прокуратура Ленинского района Челябинска проверила 1-ую Трубосварочную улицу после жалоб жителей. Прокурор вынес представление мэру Наталье Котовой на устранение незаконной стоянки и снежной колеи, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению жителей улицы 1-я Трубосварочная о нарушениях безопасности дорожного движения. Прокурором главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщили в ведомстве.

На проверку прокуратура выезжала вместе с ГИБДД и комитетом дорожного хозяйства города. Жалобы жителей касались несанкционированной стоянки у частных домов. Ведомство зафиксировало отсутствие знаков, запрещающих стоянку, которые предусмотрены проектом. Прокуратура также выявила снежную колею, зимнюю скользкость и пожарный гидрант, который непригоден к использованию из-за смещения опоры в колодце.

«Выявленные нарушения устранены, произведена очистка дороги, гидрант приведен в рабочее состояние. Принято решение об установке дорожного знака 5.27 „Зона с ограничением стоянки“. Его установка будет выполнена до 12 апреля», — сообщили в прокуратуре.

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Прокуратура Ленинского района Челябинска проверила 1-ую Трубосварочную улицу после жалоб жителей. Прокурор вынес представление мэру Наталье Котовой на устранение незаконной стоянки и снежной колеи, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению жителей улицы 1-я Трубосварочная о нарушениях безопасности дорожного движения. Прокурором главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщили в ведомстве. На проверку прокуратура выезжала вместе с ГИБДД и комитетом дорожного хозяйства города. Жалобы жителей касались несанкционированной стоянки у частных домов. Ведомство зафиксировало отсутствие знаков, запрещающих стоянку, которые предусмотрены проектом. Прокуратура также выявила снежную колею, зимнюю скользкость и пожарный гидрант, который непригоден к использованию из-за смещения опоры в колодце. «Выявленные нарушения устранены, произведена очистка дороги, гидрант приведен в рабочее состояние. Принято решение об установке дорожного знака 5.27 „Зона с ограничением стоянки“. Его установка будет выполнена до 12 апреля», — сообщили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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