Челябинская прокуратура заставила мэра Котову убрать незаконную стоянку и снег

27 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Знак, ограничивающий стоянку, установят до 12 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Ленинского района Челябинска проверила 1-ую Трубосварочную улицу после жалоб жителей. Прокурор вынес представление мэру Наталье Котовой на устранение незаконной стоянки и снежной колеи, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению жителей улицы 1-я Трубосварочная о нарушениях безопасности дорожного движения. Прокурором главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщили в ведомстве. На проверку прокуратура выезжала вместе с ГИБДД и комитетом дорожного хозяйства города. Жалобы жителей касались несанкционированной стоянки у частных домов. Ведомство зафиксировало отсутствие знаков, запрещающих стоянку, которые предусмотрены проектом. Прокуратура также выявила снежную колею, зимнюю скользкость и пожарный гидрант, который непригоден к использованию из-за смещения опоры в колодце. «Выявленные нарушения устранены, произведена очистка дороги, гидрант приведен в рабочее состояние. Принято решение об установке дорожного знака 5.27 „Зона с ограничением стоянки“. Его установка будет выполнена до 12 апреля», — сообщили в прокуратуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Ленинского района Челябинска проверила 1-ую Трубосварочную улицу после жалоб жителей. Прокурор вынес представление мэру Наталье Котовой на устранение незаконной стоянки и снежной колеи, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению жителей улицы 1-я Трубосварочная о нарушениях безопасности дорожного движения. Прокурором главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено», — сообщили в ведомстве. На проверку прокуратура выезжала вместе с ГИБДД и комитетом дорожного хозяйства города. Жалобы жителей касались несанкционированной стоянки у частных домов. Ведомство зафиксировало отсутствие знаков, запрещающих стоянку, которые предусмотрены проектом. Прокуратура также выявила снежную колею, зимнюю скользкость и пожарный гидрант, который непригоден к использованию из-за смещения опоры в колодце. «Выявленные нарушения устранены, произведена очистка дороги, гидрант приведен в рабочее состояние. Принято решение об установке дорожного знака 5.27 „Зона с ограничением стоянки“. Его установка будет выполнена до 12 апреля», — сообщили в прокуратуре.