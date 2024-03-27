Пермский край вошел в топ-3 регионов ПФО по объему экспорта

Пермский край занимает лидирующие позиции в ПФО по экспорту Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский край занял второе место среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по объему экспорта в 2023 году. Об этом заявила министр экономического развития и инвестиций Татьяна Чуксина на заседании правительства региона. Соответствующая информация опубликована на сайте краевых властей.

«Пермский край занимает второе место по объему экспорта среди 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Это происходит уже второй год подряд — по итогам 2022 и 2023 годов», — отметила Чуксина.

По словам Чуксиной, крупнейшими экспортными партнерами Прикамья являются Бразилия, Алжир и Китай. Продукцию пермских предприятий отправляют в 100 стран. Глава Минэка добавила, что в крае насчитывается уже более 1200 компаний-экспортеров. В 2023 году власти края формируют экономические связи со странами Ближнего Востока, а также с Китаем, Индией, Турцией, подчеркнула Чуксина.

Ранее победителем в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» стал пермский производитель фанеры и ДСП «СВЕЗА Уральский». Лучшим в сфере готовой продукции стала кондитерская фабрика «Пермская».Также призовые места в различных номинациях занимали кондитер ООО «Радуга», производитель семян и домашних проращивателей «СмартГидроКомпани», предприятие нефтяного машиностроения «Элкам», разработчик электроники и систем безопасности «Форт-Телеком», поставщик нефтепромышленного оборудования «Новомет-Пермь» и производитель калийных удобрений «Уралкалий».