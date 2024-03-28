Екатеринбуржец на иномарке сбил школьника — и может избежать наказания

28 марта 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

13-летний школьник госпитализирован с переломом лодыжки Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге мужчина на «Шкоде» сбил 13-летнего школьника и может избежать наказания. Обстоятельства инцидента URA.RU раскрыли в пресс-службе УГИБДД. «ДТП произошло 28 марта в 09:25 на ул. 8 Марта, вблизи дома №121. По предварительной информации, водитель Skoda Rapid, двигаясь по ул. 8 Марта со стороны ул. Отто Шмидта в сторону ул. Фрунзе, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте» — говорится в релизе. Ребенок шел с бабушкой. По ее словам, она всегда переходит дорогу в этом месте, поэтому считала, что это безопасно. А водитель заявляет, что двигался со скоростью 30-40 км/ч, и пешеходы появились внезапно, затормозить он просто не успел. По данным полиции, в момент происшествия мужчина был трезв, ранее не привлекался к административной ответственности. Следствие еще ведется, вина водителя устанавливается. В результате ДТП школьника доставили в больницу с переломом лодыжки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге мужчина на «Шкоде» сбил 13-летнего школьника и может избежать наказания. Обстоятельства инцидента URA.RU раскрыли в пресс-службе УГИБДД. «ДТП произошло 28 марта в 09:25 на ул. 8 Марта, вблизи дома №121. По предварительной информации, водитель Skoda Rapid, двигаясь по ул. 8 Марта со стороны ул. Отто Шмидта в сторону ул. Фрунзе, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте» — говорится в релизе. Ребенок шел с бабушкой. По ее словам, она всегда переходит дорогу в этом месте, поэтому считала, что это безопасно. А водитель заявляет, что двигался со скоростью 30-40 км/ч, и пешеходы появились внезапно, затормозить он просто не успел. По данным полиции, в момент происшествия мужчина был трезв, ранее не привлекался к административной ответственности. Следствие еще ведется, вина водителя устанавливается. В результате ДТП школьника доставили в больницу с переломом лодыжки.