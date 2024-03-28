Екатеринбуржец на иномарке сбил школьника — и может избежать наказания

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13-летний школьник госпитализирован с переломом лодыжки Фото:

В Екатеринбурге мужчина на «Шкоде» сбил 13-летнего школьника и может избежать наказания. Обстоятельства инцидента URA.RU раскрыли в пресс-службе УГИБДД.

«ДТП произошло 28 марта в 09:25 на ул. 8 Марта, вблизи дома №121. По предварительной информации, водитель Skoda Rapid, двигаясь по ул. 8 Марта со стороны ул. Отто Шмидта в сторону ул. Фрунзе, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте» — говорится в релизе.

Ребенок шел с бабушкой. По ее словам, она всегда переходит дорогу в этом месте, поэтому считала, что это безопасно. А водитель заявляет, что двигался со скоростью 30-40 км/ч, и пешеходы появились внезапно, затормозить он просто не успел. По данным полиции, в момент происшествия мужчина был трезв, ранее не привлекался к административной ответственности. Следствие еще ведется, вина водителя устанавливается. В результате ДТП школьника доставили в больницу с переломом лодыжки.

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В Екатеринбурге мужчина на «Шкоде» сбил 13-летнего школьника и может избежать наказания. Обстоятельства инцидента URA.RU раскрыли в пресс-службе УГИБДД. «ДТП произошло 28 марта в 09:25 на ул. 8 Марта, вблизи дома №121. По предварительной информации, водитель Skoda Rapid, двигаясь по ул. 8 Марта со стороны ул. Отто Шмидта в сторону ул. Фрунзе, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте» — говорится в релизе. Ребенок шел с бабушкой. По ее словам, она всегда переходит дорогу в этом месте, поэтому считала, что это безопасно. А водитель заявляет, что двигался со скоростью 30-40 км/ч, и пешеходы появились внезапно, затормозить он просто не успел. По данным полиции, в момент происшествия мужчина был трезв, ранее не привлекался к административной ответственности. Следствие еще ведется, вина водителя устанавливается. В результате ДТП школьника доставили в больницу с переломом лодыжки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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