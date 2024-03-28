Гоночная команда засветилась на съемках в Екатеринбурге. Фото, видео

LADA Sport ROSNEFT приехали в Екатеринбург снимать шоу «Маршрут построен»
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Вечерний город. Екатеринбург, вечерний город, трафик, пробка автомобильная, вечерний екатеринбург
Когда выйдет выпуск о Екатеринбурге, пока не уточняется Фото:

Чемпион России по картингу Леонид Панфилов вместе с гоночной командой LADA Sport ROSNEFT снял в Екатеринбурге выпуск шоу «Маршрут построен». Судя по соцсетям, гости посетили Свердловскую киностудию, открытый бассейн в БЦ «Высоцкий», попробовали огромную шаурму и овсяное печенье, а также справились с гигантской чашкой кофе.

«Мы получили безумное удовольствие от Екатеринбурга. Благодарим всех, кто помог нам организовать это приключение, и уходим в монтаж. О премьере новой серии мы, конечно же, расскажем вам в соцсетях LADA Sport ROSNEFT. Обещаем кое-что новенькое», — сообщает команда в своем telegram-канале.

Ранее в Свердловскую область приезжала съемочная группа «Первого канала», которая работала над передачей «Жизнь своих». Известно, что команда посетила Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Невьянск и месторождение изумрудов в поселок Малышева.

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Чемпион России по картингу Леонид Панфилов вместе с гоночной командой LADA Sport ROSNEFT снял в Екатеринбурге выпуск шоу «Маршрут построен». Судя по соцсетям, гости посетили Свердловскую киностудию, открытый бассейн в БЦ «Высоцкий», попробовали огромную шаурму и овсяное печенье, а также справились с гигантской чашкой кофе. «Мы получили безумное удовольствие от Екатеринбурга. Благодарим всех, кто помог нам организовать это приключение, и уходим в монтаж. О премьере новой серии мы, конечно же, расскажем вам в соцсетях LADA Sport ROSNEFT. Обещаем кое-что новенькое», — сообщает команда в своем telegram-канале. Ранее в Свердловскую область приезжала съемочная группа «Первого канала», которая работала над передачей «Жизнь своих». Известно, что команда посетила Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Невьянск и месторождение изумрудов в поселок Малышева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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