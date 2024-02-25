25 февраля 2024
24 февраля 2024

Что снимает команда «Первого канала» в Свердловской области. Фото

В передаче «Жизнь своих» покажут «Уральские локомотивы» и Городок чекистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый канал в Кетовской школе. Курган, кетово, первый канал, школа
Съемки будут длиться до первых чисел марта (архивное фото) Фото:

Съемочная группа «Первого канала» начала работу над передачей «Жизнь своих». Известно, что команда посетит не только достопримечательности Екатеринбурга, но и съездит в Верхнюю Пышму, Невьянск и на месторождение изумрудов в поселок Малышева. Об этом URA.RU рассказали представители проекта.

«Мы собираемся снять несколько сюжетов: о заводе „Уральские локомотивы“ и о Храме на Крови, о небоскребе „Высоцкий“, и о Невьянской башне. Мы познакомимся с жителями Городка чекистов и учениками школы камнерезного искусства, побываем на Малышевском месторождении изумрудов и в питомнике хищных птиц „Холзан“. И, конечно, мы пообщаемся с людьми на улицах Екатеринбурга», — пояснила команда. Съемки продлятся примерно до начала марта, выпуск ориентировочно выйдет в апреле.

В конце февраля стало известно, что Екатеринбург попал во внимание телевизионщиков. Они приехали на Урал, чтобы снять передачу «Жизнь своих» с Евгением Кривцовым. По данным источников, съемки будут длиться около восьми дней.

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Съемочная группа «Первого канала» начала работу над передачей «Жизнь своих». Известно, что команда посетит не только достопримечательности Екатеринбурга, но и съездит в Верхнюю Пышму, Невьянск и на месторождение изумрудов в поселок Малышева. Об этом URA.RU рассказали представители проекта. «Мы собираемся снять несколько сюжетов: о заводе „Уральские локомотивы“ и о Храме на Крови, о небоскребе „Высоцкий“, и о Невьянской башне. Мы познакомимся с жителями Городка чекистов и учениками школы камнерезного искусства, побываем на Малышевском месторождении изумрудов и в питомнике хищных птиц „Холзан“. И, конечно, мы пообщаемся с людьми на улицах Екатеринбурга», — пояснила команда. Съемки продлятся примерно до начала марта, выпуск ориентировочно выйдет в апреле. В конце февраля стало известно, что Екатеринбург попал во внимание телевизионщиков. Они приехали на Урал, чтобы снять передачу «Жизнь своих» с Евгением Кривцовым. По данным источников, съемки будут длиться около восьми дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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