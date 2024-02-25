Съемочная группа «Первого канала» начала работу над передачей «Жизнь своих». Известно, что команда посетит не только достопримечательности Екатеринбурга, но и съездит в Верхнюю Пышму, Невьянск и на месторождение изумрудов в поселок Малышева. Об этом URA.RU рассказали представители проекта.
«Мы собираемся снять несколько сюжетов: о заводе „Уральские локомотивы“ и о Храме на Крови, о небоскребе „Высоцкий“, и о Невьянской башне. Мы познакомимся с жителями Городка чекистов и учениками школы камнерезного искусства, побываем на Малышевском месторождении изумрудов и в питомнике хищных птиц „Холзан“. И, конечно, мы пообщаемся с людьми на улицах Екатеринбурга», — пояснила команда. Съемки продлятся примерно до начала марта, выпуск ориентировочно выйдет в апреле.
В конце февраля стало известно, что Екатеринбург попал во внимание телевизионщиков. Они приехали на Урал, чтобы снять передачу «Жизнь своих» с Евгением Кривцовым. По данным источников, съемки будут длиться около восьми дней.
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