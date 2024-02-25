Что снимает команда «Первого канала» в Свердловской области. Фото

В передаче «Жизнь своих» покажут «Уральские локомотивы» и Городок чекистов

26 февраля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Съемки будут длиться до первых чисел марта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Съемочная группа «Первого канала» начала работу над передачей «Жизнь своих». Известно, что команда посетит не только достопримечательности Екатеринбурга, но и съездит в Верхнюю Пышму, Невьянск и на месторождение изумрудов в поселок Малышева. Об этом URA.RU рассказали представители проекта. «Мы собираемся снять несколько сюжетов: о заводе „Уральские локомотивы“ и о Храме на Крови, о небоскребе „Высоцкий“, и о Невьянской башне. Мы познакомимся с жителями Городка чекистов и учениками школы камнерезного искусства, побываем на Малышевском месторождении изумрудов и в питомнике хищных птиц „Холзан“. И, конечно, мы пообщаемся с людьми на улицах Екатеринбурга», — пояснила команда. Съемки продлятся примерно до начала марта, выпуск ориентировочно выйдет в апреле. В конце февраля стало известно, что Екатеринбург попал во внимание телевизионщиков. Они приехали на Урал, чтобы снять передачу «Жизнь своих» с Евгением Кривцовым. По данным источников, съемки будут длиться около восьми дней. Фото предоставлено командой передачи «Жизнь своих» Фото предоставлено командой передачи «Жизнь своих»

Съемочная группа «Первого канала» начала работу над передачей «Жизнь своих». Известно, что команда посетит не только достопримечательности Екатеринбурга, но и съездит в Верхнюю Пышму, Невьянск и на месторождение изумрудов в поселок Малышева. Об этом URA.RU рассказали представители проекта. «Мы собираемся снять несколько сюжетов: о заводе „Уральские локомотивы“ и о Храме на Крови, о небоскребе „Высоцкий“, и о Невьянской башне. Мы познакомимся с жителями Городка чекистов и учениками школы камнерезного искусства, побываем на Малышевском месторождении изумрудов и в питомнике хищных птиц „Холзан“. И, конечно, мы пообщаемся с людьми на улицах Екатеринбурга», — пояснила команда. Съемки продлятся примерно до начала марта, выпуск ориентировочно выйдет в апреле. В конце февраля стало известно, что Екатеринбург попал во внимание телевизионщиков. Они приехали на Урал, чтобы снять передачу «Жизнь своих» с Евгением Кривцовым. По данным источников, съемки будут длиться около восьми дней.