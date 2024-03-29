В Челябинской области вручили три ордена Мужества посмертно. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, орден мужества, вручение, цветы, память, сво
Ордена вручили родным погибших героев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В администрации Саткинского района Челябинской области 29 марта родственникам бойцов вручили три ордена Мужества посмертно. Об этом сообщил глава района Александр Глазков.

«Сегодня в администрации вручили три ордена Мужества родным героев, погибших в ходе специальной военной операции. Награды присвоены посмертно рядовому Денису Геннадьевичу Гладких, сержанту Александру Сергеевичу Цветову, гвардии рядовому Дмитрию Николаевичу Крохину», — сообщил в своем telegram-канале Гладков

Гладков рассказал, что после вручения орденов они поговорили с родными погибших бойцов, обменялись контактами и обсудили, какая помощь требуется. Глава района отметил, что боль от потери близкого человека унять не под силу, но могут поддержать близких.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале марта участника спецоперации из Магнитогорска наградили орденом Мужества посмертно. Награду вручили родителям погибшего бойца.

Ордена вручили родственникам героев
Ордена вручили родственникам героев

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В администрации Саткинского района Челябинской области 29 марта родственникам бойцов вручили три ордена Мужества посмертно. Об этом сообщил глава района Александр Глазков. «Сегодня в администрации вручили три ордена Мужества родным героев, погибших в ходе специальной военной операции. Награды присвоены посмертно рядовому Денису Геннадьевичу Гладких, сержанту Александру Сергеевичу Цветову, гвардии рядовому Дмитрию Николаевичу Крохину», — сообщил в своем telegram-канале Гладков Гладков рассказал, что после вручения орденов они поговорили с родными погибших бойцов, обменялись контактами и обсудили, какая помощь требуется. Глава района отметил, что боль от потери близкого человека унять не под силу, но могут поддержать близких. Ранее URA.RU сообщало, что в начале марта участника спецоперации из Магнитогорска наградили орденом Мужества посмертно. Награду вручили родителям погибшего бойца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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