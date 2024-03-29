В Челябинской области вручили три ордена Мужества посмертно. Фото

29 марта 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Ордена вручили родным погибших героев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В администрации Саткинского района Челябинской области 29 марта родственникам бойцов вручили три ордена Мужества посмертно. Об этом сообщил глава района Александр Глазков. «Сегодня в администрации вручили три ордена Мужества родным героев, погибших в ходе специальной военной операции. Награды присвоены посмертно рядовому Денису Геннадьевичу Гладких, сержанту Александру Сергеевичу Цветову, гвардии рядовому Дмитрию Николаевичу Крохину», — сообщил в своем telegram-канале Гладков Гладков рассказал, что после вручения орденов они поговорили с родными погибших бойцов, обменялись контактами и обсудили, какая помощь требуется. Глава района отметил, что боль от потери близкого человека унять не под силу, но могут поддержать близких. Ранее URA.RU сообщало, что в начале марта участника спецоперации из Магнитогорска наградили орденом Мужества посмертно. Награду вручили родителям погибшего бойца. Ордена вручили родственникам героев Telegram-канал Александра Глазкова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Саткинского района Челябинской области 29 марта родственникам бойцов вручили три ордена Мужества посмертно. Об этом сообщил глава района Александр Глазков. «Сегодня в администрации вручили три ордена Мужества родным героев, погибших в ходе специальной военной операции. Награды присвоены посмертно рядовому Денису Геннадьевичу Гладких, сержанту Александру Сергеевичу Цветову, гвардии рядовому Дмитрию Николаевичу Крохину», — сообщил в своем telegram-канале Гладков Гладков рассказал, что после вручения орденов они поговорили с родными погибших бойцов, обменялись контактами и обсудили, какая помощь требуется. Глава района отметил, что боль от потери близкого человека унять не под силу, но могут поддержать близких. Ранее URA.RU сообщало, что в начале марта участника спецоперации из Магнитогорска наградили орденом Мужества посмертно. Награду вручили родителям погибшего бойца.