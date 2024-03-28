Общество Образование Пермякам предложили подать документы в первый класс через Почту России 29 марта 2024 в 13:11 Размер текста - 17 + Заявление на поступление в первый класс можно отправить почтой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Родители первоклассников в Пермском крае могут подать заявление на поступление в школу через Почту России. Документы принимают во всех отделениях. «Подача заявлений с помощью почты — удобный способ. Не нужно идти в школу, стоять в очереди, всe документы можно оформить дома в спокойной обстановке», — рассказали в пресс-службе Почты России. Уточняется, что эта услуга будет удобна тем жителям, кто живет далеко от школы или планирует переехать перед началом учебного года. Прием документов начнется 1 апреля и закончился 30 июня. Ранее URA.RU рассказало, что записать ребенка в первый класс можно дома на портале Госуслуг. Создать черновик заявления заявления можно до 1 апреля, а затем его только отправить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Родители первоклассников в Пермском крае могут подать заявление на поступление в школу через Почту России. Документы принимают во всех отделениях. «Подача заявлений с помощью почты — удобный способ. Не нужно идти в школу, стоять в очереди, всe документы можно оформить дома в спокойной обстановке», — рассказали в пресс-службе Почты России. Уточняется, что эта услуга будет удобна тем жителям, кто живет далеко от школы или планирует переехать перед началом учебного года. Прием документов начнется 1 апреля и закончился 30 июня. Ранее URA.RU рассказало, что записать ребенка в первый класс можно дома на портале Госуслуг. Создать черновик заявления заявления можно до 1 апреля, а затем его только отправить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям