Пермякам предложили подать документы в первый класс через Почту России

Родители первоклассников в Пермском крае могут подать заявление на поступление в школу через Почту России. Документы принимают во всех отделениях.
«Подача заявлений с помощью почты — удобный способ. Не нужно идти в школу, стоять в очереди, всe документы можно оформить дома в спокойной обстановке», — рассказали в пресс-службе Почты России.
Уточняется, что эта услуга будет удобна тем жителям, кто живет далеко от школы или планирует переехать перед началом учебного года. Прием документов начнется 1 апреля и закончился 30 июня.
Ранее URA.RU рассказало, что записать ребенка в первый класс можно дома на портале Госуслуг. Создать черновик заявления заявления можно до 1 апреля, а затем его только отправить.
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Родители первоклассников в Пермском крае могут подать заявление на поступление в школу через Почту России. Документы принимают во всех отделениях. «Подача заявлений с помощью почты — удобный способ. Не нужно идти в школу, стоять в очереди, всe документы можно оформить дома в спокойной обстановке», — рассказали в пресс-службе Почты России. Уточняется, что эта услуга будет удобна тем жителям, кто живет далеко от школы или планирует переехать перед началом учебного года. Прием документов начнется 1 апреля и закончился 30 июня. Ранее URA.RU рассказало, что записать ребенка в первый класс можно дома на портале Госуслуг. Создать черновик заявления заявления можно до 1 апреля, а затем его только отправить.