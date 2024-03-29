В Одессе прозвучали два мощных взрыва. Об этом сообщают украинские telegram-каналы, а также российские военкоры.
«Мониторинговые чаты сообщают, что Су-34 запустил ракету Х-59 с акватории Черного моря», — передает канал УНИАН. В свою очередь, российские военкоры «Русской весны» отмечают, что всего прозвучало два взрыва. В настоящий момент на Украине звучит воздушная тревога. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали информацию. Корреспондент URA.RU направил запрос в российское военное ведомство.
URA.RU подало запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
В военном ведомстве сообщали о ночных атаках по энергетическим объектам Украины. Для этого использовались ракеты «Кинжал», а также беспилотники.
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