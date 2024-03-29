В Одессе гремят мощные взрывы. Видео

29 марта 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Сообщают об использовании ракеты Х-59 с Одессы Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Thomas Spencer В Одессе прозвучали два мощных взрыва. Об этом сообщают украинские telegram-каналы, а также российские военкоры. «Мониторинговые чаты сообщают, что Су-34 запустил ракету Х-59 с акватории Черного моря», — передает канал УНИАН. В свою очередь, российские военкоры «Русской весны» отмечают, что всего прозвучало два взрыва. В настоящий момент на Украине звучит воздушная тревога. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали информацию. Корреспондент URA.RU направил запрос в российское военное ведомство. URA.RU подало запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. В военном ведомстве сообщали о ночных атаках по энергетическим объектам Украины. Для этого использовались ракеты «Кинжал», а также беспилотники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одессе прозвучали два мощных взрыва. Об этом сообщают украинские telegram-каналы, а также российские военкоры. «Мониторинговые чаты сообщают, что Су-34 запустил ракету Х-59 с акватории Черного моря», — передает канал УНИАН. В свою очередь, российские военкоры «Русской весны» отмечают, что всего прозвучало два взрыва. В настоящий момент на Украине звучит воздушная тревога. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали информацию. Корреспондент URA.RU направил запрос в российское военное ведомство. URA.RU подало запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. В военном ведомстве сообщали о ночных атаках по энергетическим объектам Украины. Для этого использовались ракеты «Кинжал», а также беспилотники.