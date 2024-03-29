В Одессе гремят мощные взрывы. Видео

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Сообщают об использовании ракеты Х-59 с Одессы Фото:

В Одессе прозвучали два мощных взрыва. Об этом сообщают украинские telegram-каналы, а также российские военкоры.

«Мониторинговые чаты сообщают, что Су-34 запустил ракету Х-59 с акватории Черного моря», — передает канал УНИАН. В свою очередь, российские военкоры «Русской весны» отмечают, что всего прозвучало два взрыва. В настоящий момент на Украине звучит воздушная тревога. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали информацию. Корреспондент URA.RU направил запрос в российское военное ведомство.

URA.RU подало запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

В военном ведомстве сообщали о ночных атаках по энергетическим объектам Украины. Для этого использовались ракеты «Кинжал», а также беспилотники.

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В Одессе прозвучали два мощных взрыва. Об этом сообщают украинские telegram-каналы, а также российские военкоры. «Мониторинговые чаты сообщают, что Су-34 запустил ракету Х-59 с акватории Черного моря», — передает канал УНИАН. В свою очередь, российские военкоры «Русской весны» отмечают, что всего прозвучало два взрыва. В настоящий момент на Украине звучит воздушная тревога. В Минобороны РФ пока никак не прокомментировали информацию. Корреспондент URA.RU направил запрос в российское военное ведомство. URA.RU подало запрос в Министерство обороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. В военном ведомстве сообщали о ночных атаках по энергетическим объектам Украины. Для этого использовались ракеты «Кинжал», а также беспилотники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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