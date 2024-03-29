В приграничном районе в направлении Белгорода уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Наши подразделения уничтожили очередную диверсионную группу в приграничном районе в Белгородском направлении. Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию», —
Глава Чечни отметил, что российские военнослужащие эффективно сработали и сумели предотвратить появление ДРГ на границе. Кадыров уточнил, что ДРГ обнаружила аэроразведка, а уничтожили боевиков с помощью артиллерии.
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