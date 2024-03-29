29 марта 2024

Кадыров показал кадры уничтожения украинской ДРГ в приграничном районе Белгорода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В приграничном районе в направлении Белгорода уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши подразделения уничтожили очередную диверсионную группу в приграничном районе в Белгородском направлении. Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что российские военнослужащие эффективно сработали и сумели предотвратить появление ДРГ на границе. Кадыров уточнил, что ДРГ обнаружила аэроразведка, а уничтожили боевиков с помощью артиллерии.

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В приграничном районе в направлении Белгорода уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наши подразделения уничтожили очередную диверсионную группу в приграничном районе в Белгородском направлении. Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что российские военнослужащие эффективно сработали и сумели предотвратить появление ДРГ на границе. Кадыров уточнил, что ДРГ обнаружила аэроразведка, а уничтожили боевиков с помощью артиллерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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