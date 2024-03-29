Кадыров показал кадры уничтожения украинской ДРГ в приграничном районе Белгорода. Видео

30 марта 2024 в 02:23 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В приграничном районе в направлении Белгорода уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наши подразделения уничтожили очередную диверсионную группу в приграничном районе в Белгородском направлении. Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что российские военнослужащие эффективно сработали и сумели предотвратить появление ДРГ на границе. Кадыров уточнил, что ДРГ обнаружила аэроразведка, а уничтожили боевиков с помощью артиллерии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В приграничном районе в направлении Белгорода уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наши подразделения уничтожили очередную диверсионную группу в приграничном районе в Белгородском направлении. Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, где намеревался оборудовать огневую позицию», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что российские военнослужащие эффективно сработали и сумели предотвратить появление ДРГ на границе. Кадыров уточнил, что ДРГ обнаружила аэроразведка, а уничтожили боевиков с помощью артиллерии.