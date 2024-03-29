29 марта 2024

В Нижневартовске парень кричал на сестру матами, пока тащил по двору. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка по орловским местам. Екатеринбург, ребенок, зима, девочка, образование, школьница
Девочке помог один из жителей района Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) старший брат устроил разборки с младшей сестрой. Он с матами тащил ее по всему двору, пока та кричала. Об этом сообщили очевидцы.

«Наблюдали вчера в 23:00 такую картину, что старший брат таскал за ногу свою младшую сестру по всей улице и орал матами. Причем, как оказалось, чуть дальше, вероятнее всего, стоял их отец и мать. Они наблюдали за происходящим», — написали очевидцы в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

Сообщалось, что скандал привлек внимание жильцов рядом расположенных домов. Один из вартовчан вышел, чтобы остановить происходящее.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) старший брат устроил разборки с младшей сестрой. Он с матами тащил ее по всему двору, пока та кричала. Об этом сообщили очевидцы. «Наблюдали вчера в 23:00 такую картину, что старший брат таскал за ногу свою младшую сестру по всей улице и орал матами. Причем, как оказалось, чуть дальше, вероятнее всего, стоял их отец и мать. Они наблюдали за происходящим», — написали очевидцы в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия». Сообщалось, что скандал привлек внимание жильцов рядом расположенных домов. Один из вартовчан вышел, чтобы остановить происходящее. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...