В Нижневартовске (ХМАО) старший брат устроил разборки с младшей сестрой. Он с матами тащил ее по всему двору, пока та кричала. Об этом сообщили очевидцы.
«Наблюдали вчера в 23:00 такую картину, что старший брат таскал за ногу свою младшую сестру по всей улице и орал матами. Причем, как оказалось, чуть дальше, вероятнее всего, стоял их отец и мать. Они наблюдали за происходящим», — написали очевидцы в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».
Сообщалось, что скандал привлек внимание жильцов рядом расположенных домов. Один из вартовчан вышел, чтобы остановить происходящее.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ ожидается.
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