31 марта 2024
30 марта 2024

Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как можно быстрее заснуть

Роспотребнадзор ХМАО: чтобы быстрее заснуть нужно отказаться от кофе и чая
© Служба новостей «URA.RU»
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Дизайнер Ирина Потапова. Екатеринбург., стаканы, графин, вода питьевая
Перед сном стоит пить воду вместо чая и кофе, чтобы быстрее уснуть Фото:

Чтобы поскорее заснуть, необходимо отказаться от чая и кофе, а также от просмотра ужастиков и новостей перед сном. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО.

«Ритм современной жизни требует от нас быть многозадачными и оперативно решать задачи, но не забывайте о важности полноценного сна! Вот несколько правил, которые помогут вам быстрее засыпать: избегайте эмоционального возбуждения. Откажитесь от просмотра ужасов и новостей перед сном. Также стоит перестать пить кофе и чая. Лучше заменить их на воду без газа перед сном», — написали в telegram-канале югорского ведомства.

По словам специалистов, стоит заканчивать тренировки за 2-3 часа перед сном, принять спокойный душ, приглушите освещение в комнате, ужинать легкими блюдами за два часа до сна. Кроме того, нужно проветривать помещение на 10-15 минут, поддерживать комфортную температуру в спальне, а также выбирать удобное постельное белье и подушки.

Как сообщил Роспотребнадзор ХМАО, взрослому человеку для здорового сна рекомендуется не менее 7-9 часов, а ребенку 8-10 часов. Такой сон может улучшить память и внимание, а также поможет бороться с инфекциями.

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Чтобы поскорее заснуть, необходимо отказаться от чая и кофе, а также от просмотра ужастиков и новостей перед сном. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО. «Ритм современной жизни требует от нас быть многозадачными и оперативно решать задачи, но не забывайте о важности полноценного сна! Вот несколько правил, которые помогут вам быстрее засыпать: избегайте эмоционального возбуждения. Откажитесь от просмотра ужасов и новостей перед сном. Также стоит перестать пить кофе и чая. Лучше заменить их на воду без газа перед сном», — написали в telegram-канале югорского ведомства. По словам специалистов, стоит заканчивать тренировки за 2-3 часа перед сном, принять спокойный душ, приглушите освещение в комнате, ужинать легкими блюдами за два часа до сна. Кроме того, нужно проветривать помещение на 10-15 минут, поддерживать комфортную температуру в спальне, а также выбирать удобное постельное белье и подушки. Как сообщил Роспотребнадзор ХМАО, взрослому человеку для здорового сна рекомендуется не менее 7-9 часов, а ребенку 8-10 часов. Такой сон может улучшить память и внимание, а также поможет бороться с инфекциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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