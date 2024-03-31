Роспотребнадзор ХМАО рассказал, как можно быстрее заснуть

Роспотребнадзор ХМАО: чтобы быстрее заснуть нужно отказаться от кофе и чая

01 апреля 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Перед сном стоит пить воду вместо чая и кофе, чтобы быстрее уснуть Фото: Марина Молдавская © URA.RU Чтобы поскорее заснуть, необходимо отказаться от чая и кофе, а также от просмотра ужастиков и новостей перед сном. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО. «Ритм современной жизни требует от нас быть многозадачными и оперативно решать задачи, но не забывайте о важности полноценного сна! Вот несколько правил, которые помогут вам быстрее засыпать: избегайте эмоционального возбуждения. Откажитесь от просмотра ужасов и новостей перед сном. Также стоит перестать пить кофе и чая. Лучше заменить их на воду без газа перед сном», — написали в telegram-канале югорского ведомства. По словам специалистов, стоит заканчивать тренировки за 2-3 часа перед сном, принять спокойный душ, приглушите освещение в комнате, ужинать легкими блюдами за два часа до сна. Кроме того, нужно проветривать помещение на 10-15 минут, поддерживать комфортную температуру в спальне, а также выбирать удобное постельное белье и подушки. Как сообщил Роспотребнадзор ХМАО, взрослому человеку для здорового сна рекомендуется не менее 7-9 часов, а ребенку 8-10 часов. Такой сон может улучшить память и внимание, а также поможет бороться с инфекциями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы поскорее заснуть, необходимо отказаться от чая и кофе, а также от просмотра ужастиков и новостей перед сном. Об этом сообщил Роспотребнадзор ХМАО. «Ритм современной жизни требует от нас быть многозадачными и оперативно решать задачи, но не забывайте о важности полноценного сна! Вот несколько правил, которые помогут вам быстрее засыпать: избегайте эмоционального возбуждения. Откажитесь от просмотра ужасов и новостей перед сном. Также стоит перестать пить кофе и чая. Лучше заменить их на воду без газа перед сном», — написали в telegram-канале югорского ведомства. По словам специалистов, стоит заканчивать тренировки за 2-3 часа перед сном, принять спокойный душ, приглушите освещение в комнате, ужинать легкими блюдами за два часа до сна. Кроме того, нужно проветривать помещение на 10-15 минут, поддерживать комфортную температуру в спальне, а также выбирать удобное постельное белье и подушки. Как сообщил Роспотребнадзор ХМАО, взрослому человеку для здорового сна рекомендуется не менее 7-9 часов, а ребенку 8-10 часов. Такой сон может улучшить память и внимание, а также поможет бороться с инфекциями.