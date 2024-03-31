31 марта 2024

Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям внутри зданий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
FPV-дроны должны помочь избежать сноса домов в ходе боев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские FPV-дроны хотят адаптировать к городским боям внутри зданий. Планируется, что они помогут избежать возникновения «лунных пейзажей» в зоне проведения СВО. Об этом заявил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Мы работаем над адаптацией наших беспилотников под штурмовые действия в условиях городской среды. Сегодня ЦКБР разрабатывает линейку дронов для боев внутри зданий», — рассказал Кузякин журналистам РИА Новости планы работы компании в 2024 году.

Гендиректор подчеркнул, что дрон должен стать маневренным легким аппаратом, который сможет залететь даже в дырку в доме и при этом не потерять связь с пилотом. В перспективе FPV-дроны должны помочь избежать «лунных пейзажей» и сноса домов в ходе боев. Компания ЦКБР за годы создала линейку боевых FPV-дронов «Джокер». Последняя на созданная модель «Джокер-10» несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час.

Разработанный российскими инженерами FPV-дрон «Джокер-10» начали применять операторы БПЛА в зоне СВО. Он может взрываться при попадании к противнику, передает телеканал 360. По словам Кузякина, это вызвано растущими потребностями фронта. Последняя модель беспилотника оснащена гибернатором, позволяющим физически включать и выключать дрон на расстоянии. Кроме того, в этом году планируется создать новые беспилотники, улучшенные самообучающиеся мины, стрелковое оружие и ряд истребителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские FPV-дроны хотят адаптировать к городским боям внутри зданий. Планируется, что они помогут избежать возникновения «лунных пейзажей» в зоне проведения СВО. Об этом заявил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Мы работаем над адаптацией наших беспилотников под штурмовые действия в условиях городской среды. Сегодня ЦКБР разрабатывает линейку дронов для боев внутри зданий», — рассказал Кузякин журналистам РИА Новости планы работы компании в 2024 году. Гендиректор подчеркнул, что дрон должен стать маневренным легким аппаратом, который сможет залететь даже в дырку в доме и при этом не потерять связь с пилотом. В перспективе FPV-дроны должны помочь избежать «лунных пейзажей» и сноса домов в ходе боев. Компания ЦКБР за годы создала линейку боевых FPV-дронов «Джокер». Последняя на созданная модель «Джокер-10» несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час. Разработанный российскими инженерами FPV-дрон «Джокер-10» начали применять операторы БПЛА в зоне СВО. Он может взрываться при попадании к противнику, передает телеканал 360. По словам Кузякина, это вызвано растущими потребностями фронта. Последняя модель беспилотника оснащена гибернатором, позволяющим физически включать и выключать дрон на расстоянии. Кроме того, в этом году планируется создать новые беспилотники, улучшенные самообучающиеся мины, стрелковое оружие и ряд истребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...