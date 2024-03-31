Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям внутри зданий

01 апреля 2024 в 05:33 Размер текста - 17 +

FPV-дроны должны помочь избежать сноса домов в ходе боев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские FPV-дроны хотят адаптировать к городским боям внутри зданий. Планируется, что они помогут избежать возникновения «лунных пейзажей» в зоне проведения СВО. Об этом заявил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Мы работаем над адаптацией наших беспилотников под штурмовые действия в условиях городской среды. Сегодня ЦКБР разрабатывает линейку дронов для боев внутри зданий», — рассказал Кузякин журналистам РИА Новости планы работы компании в 2024 году. Гендиректор подчеркнул, что дрон должен стать маневренным легким аппаратом, который сможет залететь даже в дырку в доме и при этом не потерять связь с пилотом. В перспективе FPV-дроны должны помочь избежать «лунных пейзажей» и сноса домов в ходе боев. Компания ЦКБР за годы создала линейку боевых FPV-дронов «Джокер». Последняя на созданная модель «Джокер-10» несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час. Разработанный российскими инженерами FPV-дрон «Джокер-10» начали применять операторы БПЛА в зоне СВО. Он может взрываться при попадании к противнику, передает телеканал 360. По словам Кузякина, это вызвано растущими потребностями фронта. Последняя модель беспилотника оснащена гибернатором, позволяющим физически включать и выключать дрон на расстоянии. Кроме того, в этом году планируется создать новые беспилотники, улучшенные самообучающиеся мины, стрелковое оружие и ряд истребителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские FPV-дроны хотят адаптировать к городским боям внутри зданий. Планируется, что они помогут избежать возникновения «лунных пейзажей» в зоне проведения СВО. Об этом заявил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. «Мы работаем над адаптацией наших беспилотников под штурмовые действия в условиях городской среды. Сегодня ЦКБР разрабатывает линейку дронов для боев внутри зданий», — рассказал Кузякин журналистам РИА Новости планы работы компании в 2024 году. Гендиректор подчеркнул, что дрон должен стать маневренным легким аппаратом, который сможет залететь даже в дырку в доме и при этом не потерять связь с пилотом. В перспективе FPV-дроны должны помочь избежать «лунных пейзажей» и сноса домов в ходе боев. Компания ЦКБР за годы создала линейку боевых FPV-дронов «Джокер». Последняя на созданная модель «Джокер-10» несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час. Разработанный российскими инженерами FPV-дрон «Джокер-10» начали применять операторы БПЛА в зоне СВО. Он может взрываться при попадании к противнику, передает телеканал 360. По словам Кузякина, это вызвано растущими потребностями фронта. Последняя модель беспилотника оснащена гибернатором, позволяющим физически включать и выключать дрон на расстоянии. Кроме того, в этом году планируется создать новые беспилотники, улучшенные самообучающиеся мины, стрелковое оружие и ряд истребителей.