Медведев заявил, что Трамп катается на политических качелях

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Медведев подчеркнул, что Россия не должна придавать большого значения подобным заявлениям
Медведев подчеркнул, что Россия не должна придавать большого значения подобным заявлениям Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президента США Дональд Трамп демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях и действиях по отношению к России и ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Американец снова катается на своих любимых политических качелях», — написал Медведев в своем telegram-канале. По мнению политика, неоднократные изменения риторики Трампа свидетельствуют о непредсказуемости американской политики. Он привел примеры: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

Медведев подчеркнул, что Россия не должна придавать большого значения подобным заявлениям. Он призвал относиться к ним без особых эмоций и изменений в политическом курсе. По его словам, российские военные и руководство страны продолжают работать над достижением поставленных целей специальной военной операции (СВО).

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Президента США Дональд Трамп демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях и действиях по отношению к России и ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Американец снова катается на своих любимых политических качелях», — написал Медведев в своем telegram-канале. По мнению политика, неоднократные изменения риторики Трампа свидетельствуют о непредсказуемости американской политики. Он привел примеры: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны». Медведев подчеркнул, что Россия не должна придавать большого значения подобным заявлениям. Он призвал относиться к ним без особых эмоций и изменений в политическом курсе. По его словам, российские военные и руководство страны продолжают работать над достижением поставленных целей специальной военной операции (СВО).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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