Медведев заявил, что Трамп катается на политических качелях

Президента США Дональд Трамп демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях и действиях по отношению к России и ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Американец снова катается на своих любимых политических качелях», — написал Медведев в своем telegram-канале. По мнению политика, неоднократные изменения риторики Трампа свидетельствуют о непредсказуемости американской политики. Он привел примеры: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».
Медведев подчеркнул, что Россия не должна придавать большого значения подобным заявлениям. Он призвал относиться к ним без особых эмоций и изменений в политическом курсе. По его словам, российские военные и руководство страны продолжают работать над достижением поставленных целей специальной военной операции (СВО).
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