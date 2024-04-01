Двое из задержанных в ходе КТО в Дагестане оказались выходцами из Средней Азии

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Силовики блокировали подозреваемых в квартирах жилых домов (фото из архива) Фото:

Двое подозреваемых в терроризме, задержанных накануне в ходе контртеррористической операции в Дагестане, являются выходцами из Средней Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Один из [трех] задержанных — житель Дагестана. Еще двое — из Средней Азии», — сообщил источник РИА Новости.

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Накануне, 31 марта, сразу в двух городах Дагестана — Махачкале и Каспийске — был введен режим КТО. Спецслужбы получили информации о причастности неких лиц к планированию терактов. Силовикам удалось выйти на след подозреваемых. По информации Национального антитеррористического комитета, спецназ ФСБ блокировал подозреваемых в двух квартирах. Жильцы домов были эвакуированы. После задержания злоумышленников режим КТО был снят. У задержанных изъяли автоматическое оружие и собранное самодельное взрывное устройство.

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Двое подозреваемых в терроризме, задержанных накануне в ходе контртеррористической операции в Дагестане, являются выходцами из Средней Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. «Один из [трех] задержанных — житель Дагестана. Еще двое — из Средней Азии», — сообщил источник РИА Новости. Накануне, 31 марта, сразу в двух городах Дагестана — Махачкале и Каспийске — был введен режим КТО. Спецслужбы получили информации о причастности неких лиц к планированию терактов. Силовикам удалось выйти на след подозреваемых. По информации Национального антитеррористического комитета, спецназ ФСБ блокировал подозреваемых в двух квартирах. Жильцы домов были эвакуированы. После задержания злоумышленников режим КТО был снят. У задержанных изъяли автоматическое оружие и собранное самодельное взрывное устройство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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