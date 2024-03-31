НАК: в Дагестане задержаны трое подозреваемых в терроризме

31 марта 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

В ходе контртеррористической операции в Дагестане задержаны трое подозреваемых в планировании терактов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. «Задержаны трое. Они планировали совершить террористические преступления», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию НАК. У злоумышленников обнаружено и изъято автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди силовиков нет. Режим КТО был объявлен в Махачкале и Каспийске утром 31 марта. По информации НАК, спецназ ФСБ блокировал злоумышленников в жилом доме.