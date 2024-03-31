НАК: в Дагестане задержаны трое подозреваемых в терроризме

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Подозреваемых задержал спецназ ФСБ Фото:

В ходе контртеррористической операции в Дагестане задержаны трое подозреваемых в планировании терактов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

«Задержаны трое. Они планировали совершить террористические преступления», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию НАК.

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В ходе контртеррористической операции в Дагестане задержаны трое подозреваемых в планировании терактов. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. «Задержаны трое. Они планировали совершить террористические преступления», — пишут «Известия» со ссылкой на информацию НАК. У злоумышленников обнаружено и изъято автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди силовиков нет. Режим КТО был объявлен в Махачкале и Каспийске утром 31 марта. По информации НАК, спецназ ФСБ блокировал злоумышленников в жилом доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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