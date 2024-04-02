Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Марию П., которая родила и выбросила младенца в окно, виновной. Девушку обвиняли в покушении на убийство, ей грозило пять лет лишения свободы, но суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы, передает корреспондент URA.RU из суда.
«Суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — подтвердили информацию в пресс-службе прокуратуры. Екатеринбурженка не может из дома выходить с 23:00 до 06:00, не может покидать город без разрешения
Процесс был закрытым от прессы. Выйдя из зала, подсудимая спешно направилась к выходу, игнорируя вопросы журналиста агентства.
По версии следствия, в ночь на 15 декабря 2023 года девушка родила ребенка в съемной квартире на Краснофлотцев в Екатеринбурге. Затем положила его в полимерный пакет и выбросила в сугроб с первого этажа. Малыша спас мужчина, который случайно оказался рядом. Ранее девушка заявляла, что стала жертвой насилия и не знала о беременности. Семья планировала забрать ребенка обратно.
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