Мать, выбросившая новорожденного сына в Екатеринбурге, избежала тюрьмы. Фото

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, суд, зал саседания
Екатеринбурженку признали виновной в покушении на убйиство Фото:

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Марию П., которая родила и выбросила младенца в окно, виновной. Девушку обвиняли в покушении на убийство, ей грозило пять лет лишения свободы, но суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы, передает корреспондент URA.RU из суда.

«Суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — подтвердили информацию в пресс-службе прокуратуры. Екатеринбурженка не может из дома выходить с 23:00 до 06:00, не может покидать город без разрешения

Процесс был закрытым от прессы. Выйдя из зала, подсудимая спешно направилась к выходу, игнорируя вопросы журналиста агентства.

По версии следствия, в ночь на 15 декабря 2023 года девушка родила ребенка в съемной квартире на Краснофлотцев в Екатеринбурге. Затем положила его в полимерный пакет и выбросила в сугроб с первого этажа. Малыша спас мужчина, который случайно оказался рядом. Ранее девушка заявляла, что стала жертвой насилия и не знала о беременности. Семья планировала забрать ребенка обратно.

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Марию П., которая родила и выбросила младенца в окно, виновной. Девушку обвиняли в покушении на убийство, ей грозило пять лет лишения свободы, но суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы, передает корреспондент URA.RU из суда. «Суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — подтвердили информацию в пресс-службе прокуратуры. Екатеринбурженка не может из дома выходить с 23:00 до 06:00, не может покидать город без разрешения Процесс был закрытым от прессы. Выйдя из зала, подсудимая спешно направилась к выходу, игнорируя вопросы журналиста агентства. По версии следствия, в ночь на 15 декабря 2023 года девушка родила ребенка в съемной квартире на Краснофлотцев в Екатеринбурге. Затем положила его в полимерный пакет и выбросила в сугроб с первого этажа. Малыша спас мужчина, который случайно оказался рядом. Ранее девушка заявляла, что стала жертвой насилия и не знала о беременности. Семья планировала забрать ребенка обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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