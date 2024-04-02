Мать, выбросившая новорожденного сына в Екатеринбурге, избежала тюрьмы. Фото

02 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженку признали виновной в покушении на убйиство Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Марию П., которая родила и выбросила младенца в окно, виновной. Девушку обвиняли в покушении на убийство, ей грозило пять лет лишения свободы, но суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы, передает корреспондент URA.RU из суда. «Суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — подтвердили информацию в пресс-службе прокуратуры. Екатеринбурженка не может из дома выходить с 23:00 до 06:00, не может покидать город без разрешения Процесс был закрытым от прессы. Выйдя из зала, подсудимая спешно направилась к выходу, игнорируя вопросы журналиста агентства. По версии следствия, в ночь на 15 декабря 2023 года девушка родила ребенка в съемной квартире на Краснофлотцев в Екатеринбурге. Затем положила его в полимерный пакет и выбросила в сугроб с первого этажа. Малыша спас мужчина, который случайно оказался рядом. Ранее девушка заявляла, что стала жертвой насилия и не знала о беременности. Семья планировала забрать ребенка обратно. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал Марию П., которая родила и выбросила младенца в окно, виновной. Девушку обвиняли в покушении на убийство, ей грозило пять лет лишения свободы, но суд назначил ей наказание в виде двух лет ограничения свободы, передает корреспондент URA.RU из суда. «Суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — подтвердили информацию в пресс-службе прокуратуры. Екатеринбурженка не может из дома выходить с 23:00 до 06:00, не может покидать город без разрешения Процесс был закрытым от прессы. Выйдя из зала, подсудимая спешно направилась к выходу, игнорируя вопросы журналиста агентства. По версии следствия, в ночь на 15 декабря 2023 года девушка родила ребенка в съемной квартире на Краснофлотцев в Екатеринбурге. Затем положила его в полимерный пакет и выбросила в сугроб с первого этажа. Малыша спас мужчина, который случайно оказался рядом. Ранее девушка заявляла, что стала жертвой насилия и не знала о беременности. Семья планировала забрать ребенка обратно.