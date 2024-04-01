При атаке БПЛА пермякам рекомендуют спуститься в подвал здания или на подземную парковку. При этом нужно идти по лестнице, а не пользоваться лифтом, рассказала пресс-служба МЧС Пермского края в своем telegram-канале.
«Если вы в здании, по возможности, спуститесь в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом. В квартире найдите место без окон, между несущих стен, как правило, это ванная комната. Сядьте на пол», — рассказали в пресс-службе.
Также не рекомендуется подходить к окнам. Тем, кто во время атаки беспилотников оказался на улице, советуют отправиться в ближайшее здание, подземный переход или парковку. Передвигающимся на автомобилях или общественном транспорте нужно выйти и укрыться в помещении.
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При атаке БПЛА пермякам рекомендуют спуститься в подвал здания или на подземную парковку. При этом нужно идти по лестнице, а не пользоваться лифтом, рассказала пресс-служба МЧС Пермского края в своем telegram-канале. «Если вы в здании, по возможности, спуститесь в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом. В квартире найдите место без окон, между несущих стен, как правило, это ванная комната. Сядьте на пол», — рассказали в пресс-службе. Также не рекомендуется подходить к окнам. Тем, кто во время атаки беспилотников оказался на улице, советуют отправиться в ближайшее здание, подземный переход или парковку. Передвигающимся на автомобилях или общественном транспорте нужно выйти и укрыться в помещении.