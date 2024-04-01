01 апреля 2024

МЧС Пермского края предупредило, как вести себя при атаке беспилотников. Инфографика

МЧС Пермского края: при атаке беспилотников нужно спуститься в подвал
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
МЧС подготовило памятку для граждан Фото:

При атаке БПЛА пермякам рекомендуют спуститься в подвал здания или на подземную парковку. При этом нужно идти по лестнице, а не пользоваться лифтом, рассказала пресс-служба МЧС Пермского края в своем telegram-канале.

«Если вы в здании, по возможности, спуститесь в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом. В квартире найдите место без окон, между несущих стен, как правило, это ванная комната. Сядьте на пол», — рассказали в пресс-службе.

Также не рекомендуется подходить к окнам. Тем, кто во время атаки беспилотников оказался на улице, советуют отправиться в ближайшее здание, подземный переход или парковку. Передвигающимся на автомобилях или общественном транспорте нужно выйти и укрыться в помещении.

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При атаке БПЛА пермякам рекомендуют спуститься в подвал здания или на подземную парковку. При этом нужно идти по лестнице, а не пользоваться лифтом, рассказала пресс-служба МЧС Пермского края в своем telegram-канале. «Если вы в здании, по возможности, спуститесь в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом. В квартире найдите место без окон, между несущих стен, как правило, это ванная комната. Сядьте на пол», — рассказали в пресс-службе. Также не рекомендуется подходить к окнам. Тем, кто во время атаки беспилотников оказался на улице, советуют отправиться в ближайшее здание, подземный переход или парковку. Передвигающимся на автомобилях или общественном транспорте нужно выйти и укрыться в помещении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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