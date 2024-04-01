МЧС Пермского края предупредило, как вести себя при атаке беспилотников. Инфографика

МЧС Пермского края: при атаке беспилотников нужно спуститься в подвал

02 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

МЧС подготовило памятку для граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При атаке БПЛА пермякам рекомендуют спуститься в подвал здания или на подземную парковку. При этом нужно идти по лестнице, а не пользоваться лифтом, рассказала пресс-служба МЧС Пермского края в своем telegram-канале. «Если вы в здании, по возможности, спуститесь в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом. В квартире найдите место без окон, между несущих стен, как правило, это ванная комната. Сядьте на пол», — рассказали в пресс-службе. Также не рекомендуется подходить к окнам. Тем, кто во время атаки беспилотников оказался на улице, советуют отправиться в ближайшее здание, подземный переход или парковку. Передвигающимся на автомобилях или общественном транспорте нужно выйти и укрыться в помещении. Инфографика пресс-службы МЧС Пермского края Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При атаке БПЛА пермякам рекомендуют спуститься в подвал здания или на подземную парковку. При этом нужно идти по лестнице, а не пользоваться лифтом, рассказала пресс-служба МЧС Пермского края в своем telegram-канале. «Если вы в здании, по возможности, спуститесь в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом. В квартире найдите место без окон, между несущих стен, как правило, это ванная комната. Сядьте на пол», — рассказали в пресс-службе. Также не рекомендуется подходить к окнам. Тем, кто во время атаки беспилотников оказался на улице, советуют отправиться в ближайшее здание, подземный переход или парковку. Передвигающимся на автомобилях или общественном транспорте нужно выйти и укрыться в помещении.